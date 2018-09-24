Анґела Меркель застерегла Дональда Трампа від нападів на ООН

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловилася за подальший поступовий розвиток та збереження Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це Меркель заявила в неділю, 30 вересня, під час виступу в Баварії. "Звісно, вона (ООН - Ред.) далеко не досконала, звісно, ми вже роками прагнемо реформи Ради Безпеки ООН. Але руйнувати щось, перш ніж створити нове, я вважаю вкрай небезпечним", - цитує Меркель агенція новин dpa.

На думку канцлерки ФРН, ліквідація ООН могла би значно швидше "зруйнувати" мирний світовий порядок, ніж це можливо собі уявити. Ці слова Меркель стали відповіддю на зроблені днями заяви президента США Дональда Трампа під час його виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Тоді Трамп відхилив "ідеологію глобалізму" та проголосив повернення США до "доктрини патріотизму".

Такою заявою президент США фактично поставив під сумнів доцільність існування ООН, котра ставить собі за мету поглиблення міжнародної співпраці.