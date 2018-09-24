 Анґела Меркель застерегла Дональда Трампа від нападів на ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Анґела Меркель застерегла Дональда Трампа від нападів на ООН

Руйнування основ світового порядку може мати вкрай небезпечні наслідки, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Її заява стала відповіддю на критику з боку презмдента США Дональда Трампа на адресу ООН.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловилася за подальший поступовий розвиток та збереження Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це Меркель заявила в неділю, 30 вересня, під час виступу в Баварії. "Звісно, вона (ООН - Ред.) далеко не досконала, звісно, ми вже роками прагнемо реформи Ради Безпеки ООН. Але руйнувати щось, перш ніж створити нове, я вважаю вкрай небезпечним", - цитує Меркель агенція новин dpa.

На думку канцлерки ФРН, ліквідація ООН могла би значно швидше "зруйнувати" мирний світовий порядок, ніж це можливо собі уявити. Ці слова Меркель стали відповіддю на зроблені днями заяви президента США Дональда Трампа під час його виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Тоді Трамп відхилив "ідеологію глобалізму" та проголосив повернення США до "доктрини патріотизму".

Такою заявою президент США фактично поставив під сумнів доцільність існування ООН, котра ставить собі за мету поглиблення міжнародної співпраці.

DW.COM

Антоніу Гутерріш: Світовий порядок є дедалі більш хаотичним

На думку генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, світ страждає від "дефіциту довіри", а демократичні принципи перебувають "в облозі". (25.09.2018)  

Трамп в ООН: Іранські лідери сіють хаос, смерть і руйнацію

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, Дональд Трамп озвучив цілу низку закидів різним країнам, похваливши при цьому Північну Корею. (25.09.2018)  

Гайко Маас закликав до переговорів про реформу Радбезу ООН

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас закликав реформувати Радбез ООН та висловився проти політики ізоляціонізму. (28.09.2018)  

Також за темою

US-Präsident Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York

Трамп в ООН: Іранські лідери сіють хаос, смерть і руйнацію 25.09.2018

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, Дональд Трамп озвучив цілу низку закидів різним країнам, похваливши при цьому Північну Корею.

Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un

Трамп поділився історією "закоханості" з Кім Чен Ином 30.09.2018

Дональд Трамп вважає, що його зусилля щодо переговорів з КНДР - успішні. Листи Кім Чен Ина до нього він назвав "неймовірними".

US-Präsident Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York

Трамп звинуватив Китай у втручанні в майбутні вибори в США 26.09.2018

Дональд Трамп вважає, що Китай намагається йому помститися за жорстку лінію в питанні міжнародної торгівлі.

Реклама

Докладно

Противники перейменування Македонії

Референдум у Македонії

Експерти оцінили для DW ситуацію, що склалася. 

Ілон Маск на астронавтичній конференції у Мексиці, вересень 2018

Твіт про Tesla коштував Маску 20 мільйонів доларів

Претензії регулятора до Маска та його компанії врегулювали поза судом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  