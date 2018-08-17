 Анґела Меркель вшанувала жертв різанини вірмен 1915 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Анґела Меркель вшанувала жертв різанини вірмен 1915 року

Масові вбивства вірмен у 1915-1916 роках в Османській імперії канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала "жахливими злодіяннями". Слово "геноцид" вона не вжила, хоча натякнула на нього.

Анґела Меркель у Вірменії висаджує дерево в пам'ять жертв різанини вірмен

Анґела Меркель поклала вінок у меморіальному комплексі Ціцернакаберд і висадила дерево

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вшанувала пам'ять жертв різанини вірмен 1915-1916 років. У п'ятницю, 24 серпня, вона під час візиту до Вірменії поклала вінок у меморіальному комплексі Ціцернакаберд в Єревані. Канцлерка також висадила ялину в алеї поблизу комплексу - у ній саджають дерева державні діячі в пам'ять про жертв масових убивств вірмен.

"Жахливі злодіяння"

Виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, Меркель назвала скоєне проти вірменського народу в Османській імперії у 1915-1916 роках "жахливим злодіянням". "Ці страждання ніколи не будуть забуті", - наголосила Меркель, яку цитує AFP.

У червні 2016 року Бундестаг переважною більшістю голосів визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом. Це спричинило серйозну дипломатичну кризу в відносинах з Туреччиною. Анкара й по сьогодні відмовляється визнавати тодішні події геноцидом, називаючи це громадянською війною та боротьбою за незалежність Туреччини, під час якої загинуло й багато турків. За підрахунками істориків, тоді внаслідок масового винищення на території Османської імперії загинули близько 1,5 мільйона вірмен.

Під час свого нинішнього візиту до Вірменії Меркель не вжила слово "геноцид". Попри це вона вказала на рішення Бундестагу дворічної давності. "Я вшанувала (пам'ять жертв - Ред.) у тому ж дусі, який виражався в дискусії в Бундестазі у червні 2016 року", - сказала канцлерка, цитує агенція новин Reuters.

Співпраця в питанні міграції

Водночас канцлерка закликала уряд Вірменії до тіснішої співпраці з Європейським Союзом у питаннях міграції. За її словами, саме від прогресу в цій сфері залежить подальше просування до лібералізації візового режиму для Вірменії з боку ЄС. "Перспектива, звісно, зберігається, але нам треба ще багато чого зробити", - наголосила канцлерка, слова якої наводить агенція новин dpa.

У відповідь на це Нікол Пашинян заявив, що завдяки демократичним змінам в його країні міграційні процеси у Вірменії можна зупинити. І тоді ті, хто виїхав з Вірменії, знову повернуться на батьківщину, переконаний Пашинян.

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