Антиурядові протести в Іраку: кількість загиблих зросла до дев'яти

Тисячі іракців вийшли на антиурядові протести по всій країні в середу, 2 жовтня. У сутичках з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ та вогнепальну зброю, внаслідок чого кількість загиблих збільшилась за два дні протестів сягнула дев'яти людей, повідомляє агенція AFP. Зокрема, п'ятеро протестувальників та один поліцейський були застрелені у місті Насірія на півдні країни.

Тим часом у Багдаді, де напередодні вибухнули протести, поліція намагалась розігнати натовп протестувальників за допомогою сльозогінного газу та пострілів з вогнепальної зброї у небо. Внаслідок цього лише в Багдаді налічується близько 60 поранених - дев'ятеро осіб дістали вогнепальні поранення, решта постраждали через сльозоточивий газ.

Тим часом самі мітингувальники у Багдаді змінили тактику і на другий день намагалися дістатися до площі Тахрір, але поліція закрила доступ до неї. Крім того, був закритий доступ до "зеленої зони", який відкрили для іракців у червні цього року після років обмежень. Також на тлі протестів у більшій частині країні, включно із Багдадом, зник доступ до інтернету, повідомляють у неурядовій організації NetBlocks, яка контролює кібербезпеку та управління інтернетом.

Нагадаємо, протести в Іраку вибухнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості державних послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.