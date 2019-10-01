 Антиурядові протести в Іраку: кількість загиблих зросла до дев′яти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Антиурядові протести в Іраку: кількість загиблих зросла до дев'яти

Кількість загиблих під час антиурядових протестів в Іраку зросла до дев'яти осіб. Також повідомляється про масове відключення інтернету в країні.

Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до дев'яти осіб

Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до дев'яти осіб

Тисячі іракців вийшли на антиурядові протести по всій країні в середу, 2 жовтня. У сутичках з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ та вогнепальну зброю, внаслідок чого кількість загиблих збільшилась за два дні протестів сягнула дев'яти людей, повідомляє агенція AFP. Зокрема, п'ятеро протестувальників та один поліцейський були застрелені у місті Насірія на півдні країни.

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Тим часом у Багдаді, де напередодні вибухнули протести, поліція намагалась розігнати натовп протестувальників за допомогою сльозогінного газу та пострілів з вогнепальної зброї у небо. Внаслідок цього лише в Багдаді налічується близько 60 поранених - дев'ятеро осіб дістали вогнепальні поранення, решта постраждали через сльозоточивий газ.

Тим часом самі мітингувальники у Багдаді змінили тактику і на другий день намагалися дістатися до площі Тахрір, але поліція закрила доступ до неї. Крім того, був закритий доступ до "зеленої зони", який відкрили для іракців у червні цього року після років обмежень. Також на тлі протестів у більшій частині країні, включно із Багдадом, зник доступ до інтернету, повідомляють у неурядовій організації NetBlocks, яка контролює кібербезпеку та управління інтернетом.

Нагадаємо, протести в Іраку вибухнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості державних послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.

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    Президент у незаконній будівлі?

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Kasachstan

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Феодальні володіння під Києвом

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  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

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    Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Elysee Palast Frankreich

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Монархічна пишність в Парижі

    Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.

  • Bildergalerie Protzbauten der Diktatoren

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Оманлива скромність в Багдаді

    Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Grüner Palast Iran

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Перська пишність

    До будівельного комплексу Саадабад на північному сході іранської столиці Тегерана належать аж 18 палаців. У 1920-ті роки шах Реза Пехлеві захотів розширити комплекс у кілька разів. Приміщення почали використовувати як у службових цілях, так і як житло. Так званий "зелений палац" служив шаху та його дружині Сораї літньою резиденцією.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Katar

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Чудовий палац в Досі

    У цьому палаці проживає емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він відкрив двері країни на Захід та заснував 1996 року англомовний телеканал Al Jazeera. Тоді Катар заявив про себе на зовнішньополітичній арені. Та з часом емір знову опинився в ізоляції, зокрема, через свою підтримку єгипетського руху "Брати-мусульмани". Катар підозрюють також у фінансуванні терористичних груп.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ghana

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Палац в Аккрі

    В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Mexiko

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Вражаюче мистецтво

    У багатьох владних установах по всьому світу можна насолоджуватися незрівнянними творами мистецтва. Ось тут, у президентському палаці в Мехіко, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр милується однією з картин на стіні.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Schloss Bellevue Deutschland

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Замок для громадян

    Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


DW.COM

Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

У росіян є Кремль, у американців - Білий дім, у французів - Єлисейський палац. Віднедавна і в Туреччині є свій палац. Він, як і багато інших, славиться своєю помпезністю, блиском та марнославством. (30.10.2014)  

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