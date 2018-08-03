 Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих.

Сутички під час антиурядового протесту в Бухаресті 10 серпня

Сутички під час антиурядового протесту в Бухаресті 10 серпня

У столиці Румунії Бухаресті увечері в п'ятницю, 10 серпня, відбулася масова акція протесту проти політики уряду країни. На протест зібралися щонайменше 20 тисяч людей, інформує агенція dpa. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в демонстрації взяли участь від 50 тисяч до 80 тисяч людей. 

До протесту закликали, а також організували акцію за допомогою соцмереж, групи румуньских заробтчан. Чимало із румунів, які працюють в інших країнах ЄС, зараз проводять відпустку на батьківщині. Їхнє обурення викликає укорінена корупція в країні, низька оплата праці та спроби урядової Соціал-демократичної партії послабити незалежність судів та бортьбу з корупцією. 

Поліцейський кордон біля будівлі уряду Румунії під час акції протесту в Бухаресті, 10 серпня 2018 року

Поліцейський кордон біля будівлі уряду Румунії під час акції протесту в Бухаресті, 10 серпня 2018 року

Під час акції окремі протестувальники намагалися прорвати кордон поліції біля будівлі уряду, а також жбурляли пляшки та каміння в правоохоронців. Поліція у відповідь застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Понад 400 людей звернулися за терміновою медичною допомогою, повідомила румунська інформагенція Agerpres. Серед потерпілих також 24 правоохоронців. Кількох демонстрантів поліція затримала.

На акцію протесту в Бухаресті 10 серпня вийшли десятки тисяч людей

На акцію протесту в Бухаресті 10 серпня вийшли десятки тисяч людей

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Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив жорсткі дії поліцейських, заявивши на своїй сторінці у Facebook, що втручання правоохоронців було "неспівмірним" щодо дій більшості людей на площі. Президент зажадав негайних пояснень від міністра внутрішніх справ країни.

Менші за чисельністю акції протесту відбулися також у інших містах Румунії. Так, за даними місцевих ЗМІ, у Клуж-Напоці на протести вийшло 10 тисяч осіб, у Сібіу - 5000, у Тімішоарі - 2000.

Антиурядові протести в Румунії відбуваються регулярно, але дотепер вони проходили мирно. Так, у червні в кількох містах Румунії пройшли акції протесту, учасники яких вимагали від уряду країни забезпечити незалежність органів правосуддя. Причиною протестів стали тривалі спроби уряду завадити роботі Національного антикорупційного директорату (DNA). А в лютому тисячі румунів виходили на вулиці з вимогою відставки міністра юстиції.

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