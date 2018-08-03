Антиурядовий протест у Румунії обернувся насильством: сотні постраждалих

Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих.
У столиці Румунії Бухаресті увечері в п'ятницю, 10 серпня, відбулася масова акція протесту проти політики уряду країни. На протест зібралися щонайменше 20 тисяч людей, інформує агенція dpa. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в демонстрації взяли участь від 50 тисяч до 80 тисяч людей.
До протесту закликали, а також організували акцію за допомогою соцмереж, групи румуньских заробтчан. Чимало із румунів, які працюють в інших країнах ЄС, зараз проводять відпустку на батьківщині. Їхнє обурення викликає укорінена корупція в країні, низька оплата праці та спроби урядової Соціал-демократичної партії послабити незалежність судів та бортьбу з корупцією.
Поліцейський кордон біля будівлі уряду Румунії під час акції протесту в Бухаресті, 10 серпня 2018 року
Під час акції окремі протестувальники намагалися прорвати кордон поліції біля будівлі уряду, а також жбурляли пляшки та каміння в правоохоронців. Поліція у відповідь застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Понад 400 людей звернулися за терміновою медичною допомогою, повідомила румунська інформагенція Agerpres. Серед потерпілих також 24 правоохоронців. Кількох демонстрантів поліція затримала.
Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив жорсткі дії поліцейських, заявивши на своїй сторінці у Facebook, що втручання правоохоронців було "неспівмірним" щодо дій більшості людей на площі. Президент зажадав негайних пояснень від міністра внутрішніх справ країни.
Менші за чисельністю акції протесту відбулися також у інших містах Румунії. Так, за даними місцевих ЗМІ, у Клуж-Напоці на протести вийшло 10 тисяч осіб, у Сібіу - 5000, у Тімішоарі - 2000.
Антиурядові протести в Румунії відбуваються регулярно, але дотепер вони проходили мирно. Так, у червні в кількох містах Румунії пройшли акції протесту, учасники яких вимагали від уряду країни забезпечити незалежність органів правосуддя. Причиною протестів стали тривалі спроби уряду завадити роботі Національного антикорупційного директорату (DNA). А в лютому тисячі румунів виходили на вулиці з вимогою відставки міністра юстиції.