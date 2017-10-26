Антидемпінгові заходи вживаються державою для захисту від демпінгу товарів та послуг. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антидемпінгові заходи".

Оскільки демпінг порушує правила вільної конкуренції, внаслідок чого зазнають збитків місцеві виробники, держава може вжити антидемпінгові заходи. До таких заходів зараховуються, наприклад, встановлення антидемпінгового мита або обмеження на імпорт товарів, які продаються за демпінговими цінами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.