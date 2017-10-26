Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Антидемпінгові заходи

Антидемпінгові заходи вживаються державою для захисту від демпінгу товарів та послуг. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антидемпінгові заходи".

Оскільки демпінг порушує правила вільної конкуренції, внаслідок чого зазнають збитків місцеві виробники, держава може вжити антидемпінгові заходи. До таких заходів зараховуються, наприклад, встановлення антидемпінгового мита або обмеження на імпорт товарів, які продаються за демпінговими цінами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США оголосили про антидемпінгові заходи щодо української сталі

США оголосили про антидемпінгові заходи щодо української сталі 26.10.2017

Україна потрапила до сімки країн щодо яких США планують вжити антидемпінгові заходи через реалізацію сталевої продукції за заниженими цінами. Про це повідомив міністр торгівлі США Вілбур Росс.
ЄС запровадив антидемпінгове мито на українську сталь

ЄС запровадив антидемпінгове мито на українську сталь 06.10.2017

Європейський Союз запровадив штрафні мита на імпорт сталі з України, Росії, Бразилії та Ірану. Мито на українську сталь встановлено на рівні 60,5 євро за тонну.
Україна запровадила антидемпінгове мито на шоколад з РФ

Україна запровадила антидемпінгове мито на шоколад з РФ 20.05.2017

Причиною запровадження мита є демпінговий імпорт російських солодощів у 2013-2015 роках, який завдав удару по рентабельності кондитерської промисловості в Україні.
ЄС запроваджує антидемпінгові заходи проти сталі з Китаю та Росії

ЄС запроваджує антидемпінгові заходи проти сталі з Китаю та Росії 12.02.2016

Проти окремих постачальників сталі з Китаю та Росії Брюссель запровадив антидемпінгові мита. Європейська Комісія вдалася до такого кроку після звернень з боку низки країн-членів ЄС.
Єврокомісія через СОТ оскаржує російські ввізні мита на вантажівки

Єврокомісія через СОТ оскаржує російські ввізні мита на вантажівки 21.05.2014

Єврокомісія подала до СОТ заявку на проведення консультацій з Росією через підвищення нею ввізних мит на імпорт малотоннажних вантажних автомобілів. У Москві заявляють, що вжили "антидемпінгові заходи".
Про користь і небезпеку сонячних воєн ЄС і Китаю

Про користь і небезпеку "сонячних воєн" ЄС і Китаю 05.06.2013

З 6-го червня ЄС запроваджує антидемпінгові мита на сонячні батареї з Китаю, щоб захистити місцевих виробників. Втім, експерти попереджають: такий захід може мати зворотній ефект.
Росія запроваджує антидемпінгові заходи проти української сталі

Росія запроваджує антидемпінгові заходи проти української сталі 27.06.2011

Відсьогодні Росія запроваджує антидемпінгові заходи щодо імпорту української сталевої продукції. Київські експерти вважають це тиском, у спробі схилити Україну до стратегічних поступок.
В Ізраїлі готують антидемпінгові заходи щодо українського борошна

В Ізраїлі готують антидемпінгові заходи щодо українського борошна 11.06.2009

Надвисокі показники імпорту українського борошна до Ізраїлю стали предметом турбот тамтешньої Спілки промисловців. Українська продукція за останні місяці помітно посунула конкурентів на ринку.