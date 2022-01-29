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Антарктика – південна полярна область земної кулі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антарктика".
Антарктика, південна полярна область земної кулі, охоплює континент Антарктиду, острови, котрі належать до Антарктиди, та південні води Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сніг довкола української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці набув червоного забарвлення. Як науковці пояснюють таке унікальне явище і яке значення воно має в контексті глобального потепління, дивіться у відео DW.