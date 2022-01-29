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Антарктика

Антарктика – південна полярна область земної кулі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антарктика".

Антарктика, південна полярна область земної кулі, охоплює континент Антарктиду, острови, котрі належать до Антарктиди, та південні води Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український криголам Ноосфера вирушив до Антарктиди

Український криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди 29.01.2022

Флагман українського науково-дослідного флоту прямує до української антарктичної станції "Академік Вернадський".
Тривожний сигнал: В Арктиці підтверджено новий температурний рекорд

"Тривожний сигнал": В Арктиці підтверджено новий температурний рекорд 14.12.2021

Влітку 2020 року у заполярному Верхоянську температура сягнула 38 градусів за Цельсієм. Це найвищий показник будь-коли зафіксований у Арктиці, підтвердила Всесвітня метеорологічна організація.
В Антарктиці зафіксували новий температурний рекорд: 18,3 градуса

В Антарктиці зафіксували новий температурний рекорд: 18,3 градуса 03.07.2021

6 лютого 2020 року температура на станції Есперанса на Антарктичному півострові сягнула позначки 18,3 градуса Цельсія. Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що зміни клімату вимагають невідкладних заходів.
Найкращі фотографії полярного сяйва (фотогалерея)

Найкращі фотографії полярного сяйва (фотогалерея) 06.01.2021

Щороку блог про подорожі та фотографію Capture the Atlas публікує роботи фіналістів конкурсу на найкраще зображення полярного сяйва. Деякі з них - у підбірці DW.
Полярне сяйво: найкращі фотографії 2020 року

Полярне сяйво: найкращі фотографії 2020 року 06.01.2021

Щороку блог про подорожі та фотографію Capture the Atlas публікує роботи фіналістів конкурсу на найкраще зображення полярного сяйва. Деякі з них - у підбірці DW.
Три роки після відколення: гігантський айсберг дрейфує в Південній Атлантиці

Три роки після відколення: гігантський айсберг дрейфує в Південній Атлантиці 11.07.2020

За три роки після свого утворення гігантський айсберг дрейфує у Південній Атлантиці та поступово тане. Коли він відколовся, його площа була майже в сім разів більшою за площу Києва.

Кривавий сніг: що виявили українські науковці в Антарктиді (28.02.2020) 28.02.2020

Сніг довкола української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці набув червоного забарвлення. Як науковці пояснюють таке унікальне явище і яке значення воно має в контексті глобального потепління, дивіться у відео DW.
Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео)

Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео) 12.03.2019

Гендерна рівність в Антарктиді: наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Гендерна рівність в Антарктиді: вперше за 20 років туди їдуть українки (12.03.2019) 12.03.2019

Українські жінки повертаються в Антарктиду. Наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Звідки в Антарктиці пластик? (08.06.2018) 08.06.2018

Пластикове сміття та токсичні хімікати виявляють навіть в Антарктиці. Це доводить, що забруднення планети значно масштабніше, ніж досі вважалося.

Глобальне потепління: як змінюється світ (відео)

Глобальне потепління: як змінюється світ (відео) 03.11.2017

Тропічні ліси знищують, рівень води в океані збільшується, на пустелю перетворюється дедалі більше землі. Головні причини і наслідки глобального потепління - на конкретних прикладах.

Як змінюється світ через глобальне потепління (03.11.2017) 03.11.2017

Знищення тропічних лісів, збільшення рівня води в океані та розширення пустель - головні причини і наслідки глобального потепління на Землі на конкретних прикладах.

Фотогалерея: Антарктичний бієнале - мистецтво серед вічного льоду

Фотогалерея: Антарктичний бієнале - мистецтво серед вічного льоду 25.04.2017

Бієнале - це фестивалі чи виставки, які відбуваються кожні два роки. DW відвідала перший бієнале в Антарктиді - художню експедицію через суворі полярні льодовики.

Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду

Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду 25.04.2017

Бієнале - це фестивалі чи виставки, які відбуваються кожні два роки. DW відвідала перший бієнале в Антарктиді - художню експедицію через суворі полярні льодовики.

Жінки готуються підкорити Антарктику (23.02.2016) 23.02.2017

"Немає нічого неможливого" - кажуть жінки, які восени збираються в експедицію на Південний полюс. Своїм прикладом вони хочуть надихнути інших жінок бути активними.

Антарктика: нова найбільша у світі заповідна зона (28.10.2016) 28.10.2016

Щоб захистити незайману природу Антарктики, 24 країни та Євросоюз домовились створити найбільший у світі морський заповідник.

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