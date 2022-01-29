Антарктика

Три роки після відколення: гігантський айсберг дрейфує в Південній Атлантиці

За три роки після свого утворення гігантський айсберг дрейфує у Південній Атлантиці та поступово тане. Коли він відколовся, його площа була майже в сім разів більшою за площу Києва.