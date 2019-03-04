 Анонімний щасливець у США отримає рекордні 877 мільйонів доларів виграшу в лотерею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Анонімний щасливець у США отримає рекордні 877 мільйонів доларів виграшу в лотерею

Повна сума виграшу становить 1,5 мільярда доларів у виплатах протягом 29 років, однак переможець обрав можливість забрати готівку одразу.

Лотерея Mega Millions

У США анонімний щасливець отримає виграш у лотереї Mega Millions розміром у 877 мільйонів доларів, повідомляє у вівторок, 5 березня, агенція Reuters. Загалом сума виграшу становить 1,5 мільярда доларів, однак мешканець чи мешканка Південної Кароліни (переможець побажав залишитися анонімним) обрав можливість рекордної одноразової виплати готівкою у 877 мільйонів доларів. Інша можливість отримати виграш, обумовлена лотереєю, полягала у виплаті всієї суми виграшу протягом 29 років.

Переможець придбав лотерейний квиток у магазині KC Mart у місті Сімпсонвіль, що у штаті Південна Кароліна, ще чотири місяці тому. Крамниця, яка продала виграшний квиток, теж отримає бонус у 50 тисяч доларів. До бюджету Південної Кароліни надійде 61 мільйон доларів податку з виграної суми.

Попередній найбільший виграш в історії американських лотерей розміром у 1,5 мільярда доларів у лотереї Powerball у січні 2016 року розділили між собою три переможці. Тоді щасливі лотерейні квитки були куплені у штатах Флориді, Теннесі та Каліфорнії.

Дивитись відео 00:58

Лотерейні мільйонери з іспанського села далі рахують гроші

DW.COM

У США зірвали рекордний джек-пот у 1,5 мільярда доларів

Рекордний в історії американських лотерей джек-пот в 1,5 мільярда доларів розділять між собою три переможці. Організатори лотереї Powerball радять їм зберігати анонімність та найняти фінансових консультантів. (14.01.2016)  

О, щасливець! Найдивніші пояснення статків від українських політиків

Виграш у лотерею, "святий Миколай", щедрий спадок та роботящі родичі - це далеко не повний перелік пояснень, за допомогою яких деякі українські політики намагаються виправдати свої статки. (31.10.2017)  

НАБУ перевірить лотерейний виграш Ляшка

Національне антикорупційне бюро України перевірить виграш голови Радикальної партії Олега Ляшка в лотерею на 571 тисячу гривень, який він вказав в декларації. Про це повідомив директор НАБУ. (28.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Лотерейні мільйонери з іспанського села далі рахують гроші  

Реклама

Докладно

Нелегальна праця в Німеччині (символічне фото)

Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині

Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро через працю нелегалів. 

Автовиробники у ФРН інвестують у електромобілі

Автовиробники у ФРН інвестують мільярди в електромобілі

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  