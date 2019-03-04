Анонімний щасливець у США отримає рекордні 877 мільйонів доларів виграшу в лотерею

У США анонімний щасливець отримає виграш у лотереї Mega Millions розміром у 877 мільйонів доларів, повідомляє у вівторок, 5 березня, агенція Reuters. Загалом сума виграшу становить 1,5 мільярда доларів, однак мешканець чи мешканка Південної Кароліни (переможець побажав залишитися анонімним) обрав можливість рекордної одноразової виплати готівкою у 877 мільйонів доларів. Інша можливість отримати виграш, обумовлена лотереєю, полягала у виплаті всієї суми виграшу протягом 29 років.

Переможець придбав лотерейний квиток у магазині KC Mart у місті Сімпсонвіль, що у штаті Південна Кароліна, ще чотири місяці тому. Крамниця, яка продала виграшний квиток, теж отримає бонус у 50 тисяч доларів. До бюджету Південної Кароліни надійде 61 мільйон доларів податку з виграної суми.

Попередній найбільший виграш в історії американських лотерей розміром у 1,5 мільярда доларів у лотереї Powerball у січні 2016 року розділили між собою три переможці. Тоді щасливі лотерейні квитки були куплені у штатах Флориді, Теннесі та Каліфорнії.