 Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці (фоторепортаж) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.02.2019

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Політика й суспільство

Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці (фоторепортаж)

США потерпають від аномальних морозів, які вже призвели до загибелі людей і перебоїв у роботі громадських служб. У Чикаго температура була нижчою, ніж на Алясці. Позитивна новина: незабаром очікується потепління.

  • Крижані морози охопили північ США через розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається в атмосфері Арктики. Напередодні температура в Чикаго була -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер відчувалися як -46 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Заморожене місто

    Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.

  • Аномальні морози вже призвели до смертельних випадків. Це, очевидно, історичний холод, - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно, - застеріг він

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Холодна смерть

    Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він

  • Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й кепка, й мені все ще холодно, - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Замотані від голови до ніг

    Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

  • Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Затримки і анулювання

    Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

  • Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Пошта під час морозів

    Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

  • Bildergalerie USA Kältewelle New Prague (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Життя триває

    Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.

  • Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Швидке заморожування

    Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

  • Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Порятунок у сауні

    Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт


  • Крижані морози охопили північ США через розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається в атмосфері Арктики. Напередодні температура в Чикаго була -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер відчувалися як -46 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Заморожене місто

    Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.

  • Аномальні морози вже призвели до смертельних випадків. Це, очевидно, історичний холод, - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно, - застеріг він

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Холодна смерть

    Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він

  • Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й кепка, й мені все ще холодно, - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Замотані від голови до ніг

    Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

  • Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Затримки і анулювання

    Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

  • Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Пошта під час морозів

    Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

  • Bildergalerie USA Kältewelle New Prague (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Життя триває

    Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.

  • Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Швидке заморожування

    Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

  • Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Порятунок у сауні

    Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт


   

DW.COM

Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

США потерпають від аномальних морозів, які вже призвели до загибелі людей і перебоїв у роботі громадських служб. У Чикаго температура була нижчою, ніж на Алясці. Позитивна новина: незабаром очікується потепління. (01.02.2019)  

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