Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці (фоторепортаж)

Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

Замотані від голови до ніг

Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.