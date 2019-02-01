Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці (фоторепортаж)
США потерпають від аномальних морозів, які вже призвели до загибелі людей і перебоїв у роботі громадських служб. У Чикаго температура була нижчою, ніж на Алясці. Позитивна новина: незабаром очікується потепління.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Заморожене місто
Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Холодна смерть
Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Замотані від голови до ніг
Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Затримки і анулювання
Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Пошта під час морозів
Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Життя триває
Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Швидке заморожування
Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Порятунок у сауні
Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.
Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Заморожене місто
Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Холодна смерть
Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Замотані від голови до ніг
Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Затримки і анулювання
Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Пошта під час морозів
Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Життя триває
Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Швидке заморожування
Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.
Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці
Порятунок у сауні
Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.