Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолила ХДС

Новою головою партії Християнсько-демократичний союз (ХСС) стала генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Вона перемогла в другому турі голосування делегатів з'їзду ХДС у п'ятницю, 7 грудня, у Гамбурзі. За Крамп-Карренбауер віддали свої голоси 517 делагатів, тоді як за її конкурента, колишнього голову парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) - 482 голоси.

У своїй першій промові на посаді очільниці ХДС Крамп-Карренбауер закликала своїх уже колишніх конкурентів у боротьбі за крісло голови партії - Фрідріха Мерца та Єнса Шпана - до співпраці над оновленням ХДС. За її словами, зараз ідеться про "збереження і формування" ХДС як "народної партії" з усіма її крилами та членами, інформує Reuters.

Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою її попередниці на чолі ХДС Анґели Меркель (Angela Merkel) і донині, з лютого 2018 року, обіймала ту саму посаду, з якої 20 років тому почала сходження до канцлерського крісла і сама Меркель: генеральної секретарки партії ХДС. Крамп-Карренбауер має партійний квиток ХДС з 18 років, вона вже кілька десятиліть вона обіймає керівні посади на земельному та федеральному рівнях, а до посади генсека партії керувала федеральною землею Саар.

Нагадаємо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) 29 жовтня оголосила, що піде з посади голови ХДС. Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену.

Залишивши посаду очільниці ХДС, Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду 64-річна канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.