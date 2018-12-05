 Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолила ХДС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолила ХДС

Під час з'їзду ХДС у другому турі виборів голови партії нею була обрана її генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (ліворуч) та Анґела Меркель

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (ліворуч) та Анґела Меркель

Новою головою партії Християнсько-демократичний союз (ХСС) стала  генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Вона перемогла в другому турі голосування делегатів з'їзду ХДС у п'ятницю, 7 грудня, у Гамбурзі. За Крамп-Карренбауер віддали свої голоси 517 делагатів, тоді як за її конкурента, колишнього голову парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) - 482 голоси.

У своїй першій промові на посаді очільниці ХДС Крамп-Карренбауер закликала своїх уже колишніх конкурентів у боротьбі за крісло голови партії - Фрідріха Мерца та Єнса Шпана - до співпраці над оновленням ХДС. За її словами, зараз ідеться про "збереження і формування" ХДС як "народної партії" з усіма її крилами та членами, інформує Reuters.

DW.COM

Анґела Меркель очолювала Християнсько-демократичний союз упродовж 18 років. Тепер вона йде у відставку. Що змінилось у ХДС за час головування Меркель та чи триматиметься ця політична сила курсу, який вона задала. (07.12.2018)

Новообрана очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Анґели Меркель. Великих змін у політиці ХДС від неї не очікують. Це стосується і українського питання. (07.12.2018)

Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою її попередниці на чолі ХДС Анґели Меркель (Angela Merkel) і донині, з лютого 2018 року, обіймала ту саму посаду, з якої 20 років тому почала сходження до канцлерського крісла і сама Меркель: генеральної секретарки партії ХДС. Крамп-Карренбауер має партійний квиток ХДС з 18 років, вона вже кілька десятиліть вона обіймає керівні посади на земельному та федеральному рівнях, а до посади генсека партії керувала федеральною землею Саар.

Нагадаємо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) 29 жовтня оголосила, що піде з посади голови ХДС. Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену.

Залишивши посаду очільниці ХДС, Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду 64-річна канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.

Також за темою

Deutschland | Wahlwerbung CDU

Як Анґела Меркель формувала Християнсько-демократичний союз 07.12.2018

Анґела Меркель очолювала Християнсько-демократичний союз упродовж 18 років. Тепер вона йде у відставку. Що змінилось у ХДС за час головування Меркель та чи триматиметься ця політична сила курсу, який вона задала.

Deutschland Angela Merkel vor dem CDU-Bundesparteitag

Анґела Меркель залишає посаду голови партії: як вона керувала ХДС (фотогалерея) 07.12.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель очолює Християнсько-демократичний союз (ХДС) 18 років. Від часів, коли партією керував Гельмут Коль, залишилося вже дуже мало. Тепер черга Меркель передати управління ХДС іншому політику.

CDU-Parteitag in Hamburg

Що потрібно знати про наступницю Анґели Меркель на чолі ХДС 07.12.2018

Новообрана очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Анґели Меркель. Великих змін у політиці ХДС від неї не очікують. Це стосується і українського питання.

Реклама

Докладно

default

Що потрібно знати про наступницю Анґели Меркель на чолі ХДС

Великих змін у політиці ХДС від нової очільниці партії не очікують. Це стосується і українського питання. 

Президент України Петро Порошенко

Порошенко заявив, що підписав бюджет-2019

Петро Порошенко заявив про підписання закону про держбюджет України на 2019 рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  