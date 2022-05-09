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Анна Франк

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анна Франк".

У 1933 році єврейська дівчинка Анна Франк (Anne Frank) разом з родиною, рятуючись від нацистів, змушена була втекти з Німеччини до Нідерландів. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Нідерланди, вона з родиною впродовж двох років жила в таємному сховищі одного з будинків в Амстердамі. Але їх хтось зрадив. 4 серпня 1944-го родину Франк депортували в "Освенцім". Під час життя в сховищі Анна Франк вела щоденник, який вперше опублікували в 1947 році. Анна Франк померла в концтаборі Берген-Бельзен 30 жовтня 1944 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Анну Франк видав нотаріус-єврей?

Анну Франк видав нотаріус-єврей? 18.01.2022

Звідки нацисти дізналися про схованку Анни Франк в Амстердамі? Схоже, дослідникам вдалося знайти розгадку. У цьому допоміг анонімний лист.
Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома (фотогалерея)

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома (фотогалерея) 12.06.2019

Через переслідування нацистів родина Анни Франк кілька років переховувалась в Амстердамі. Там ця єврейська дівчинка вела щоденник, який після смерті зробив її відомою на весь світ.
Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома

Анна Франк: зраджена, депортована та всесвітньо відома 12.06.2019

Сьогодні Анні Франк виповнилося б 90 років. Через переслідування нацистів її сім'я кілька років переховувалася у Амстердамі. Там ця єврейська дівчинка вела щоденник, який після смерті зробив її відомою на весь світ.
Нідерландська залізниця виплатить компенсації родичам жертв Голокосту

Нідерландська залізниця виплатить компенсації родичам жертв Голокосту 28.11.2018

Під час Другої світової війни залізнична компанія на замовлення нацистів транспортувала до концентраційних таборів 102 тисячі євреїв.
У Німеччині видали комікс на основі історії Анни Франк

У Німеччині видали комікс на основі історії Анни Франк 14.01.2018

Автори намагалися показати історію сім'ї Франк через призму людяності та сімейних відносин. Художньо графічний роман нагадує стилістику 1930-х років.
Історія Анни Франк як комп'ютерна гра

Історія Анни Франк як комп'ютерна гра 27.09.2013

Доля єврейської дівчинки Анни Франк є репрезентативною для мільйонів людських трагедій, спричинених нацистами. Німецький гейм-дизайнер на підставі історичного матеріалу розробив комп'ютерну гру.
Знаменитий каштан Анни Франк не витримав буревію

Знаменитий каштан Анни Франк не витримав буревію 24.08.2010

В парку Амстердама сильний буревій повалив 150-річний каштан, який здобув всесвітню відомість завдяки щоденникові Анни Франк. Символічне дерево назавжди втрачено.
Безсмертній Анні Франк – 80 років

Безсмертній Анні Франк – 80 років 12.06.2009

Маленька Анна Франк мріяла стати відомою письменницею. Їй не судилося втілити цю мрію, але посмертно ця єврейська дівчинка, яка так і не пережила нацистський терор, все-таки отримала всесвітню славу.