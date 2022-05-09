На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анна Франк".

У 1933 році єврейська дівчинка Анна Франк (Anne Frank) разом з родиною, рятуючись від нацистів, змушена була втекти з Німеччини до Нідерландів. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Нідерланди, вона з родиною впродовж двох років жила в таємному сховищі одного з будинків в Амстердамі. Але їх хтось зрадив. 4 серпня 1944-го родину Франк депортували в "Освенцім". Під час життя в сховищі Анна Франк вела щоденник, який вперше опублікували в 1947 році. Анна Франк померла в концтаборі Берген-Бельзен 30 жовтня 1944 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.