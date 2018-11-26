 Анкара - посередник між Україною і Росією, якого ніхто не хоче | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Анкара - посередник між Україною і Росією, якого ніхто не хоче

Туреччина має намір виконувати роль посередника у конфлікті між Росією та Україною. Обидві сторони однак скептично поставилися до пропозиції, а експерти взагалі не передбачають успіху цього задуму.

Президенти РФ Володимир Путін (л) та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президенти РФ Володимир Путін (л) та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Відносини між РФ та Україною, які набули критичного характеру після анексії українського Криму Росією у березні 2014 року, увійшли в нову фазу ескалації після Керченської кризи минулого тижня.

Несподівано турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина хотіла б бути посередником між сторонами конфлікту. Невідомо, чи має Анкара для цього наміру якийсь конкретний план. Але обидві сторони конфлікту вже стримано відреагували на пропозицію Туреччини. Як Росія, так Україна заявили, що посередник їм не потрібний.

Представник турецького уряду заявив DW, що на саміті G20 , який 30 листопада розпочався в Буенос-Айресі, Ердоган зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити з ним усі аспекти кризи. Анкара вимагатиме від РФ не загострювати кризу. Крім того, продовжив співрозмовник DW, турецький президент має намір сказати Путіну, що "боротьба з Заходом на плечах України безглузда". Ердоган нагадає про турецько-російське співробітництво у Сирії та висловить бажання, щоб Росія більше сконцентрувалась на Сирії, ніж на Україні.

Керім Хас

Керім Хас

"Туреччина намагається сприяти на міжнародній арені" 

Керім Хас з Московського державного університету ім. Ломоносова пояснює, що Туреччина від початку критично висловлювалась щодо анексії Росією українського Криму та підтримувала позицію Києва. "Якщо Туреччина діятиме як посередник, розпочнеться дискусія про те, як вона позиціонує себе у цьому конфлікті. Росія вимагатиме від Туреччини відступити", - каже експерт з міжнародних та російсько-турецьких відносин. За його словами, Україна відреагує схожим чином. Хас нагадує, що і Україна, і Росія однозначно висловились проти Туреччини як посередника. "Туреччина прагне проявити себе як міжнародний гравець. Але йдеться їй при цьому про власний престиж. Утім немає нічого, щоб вона змогла зробити у цьому випадку. Зважаючи на на свою зовнішню політику, Туреччина повинна все ж таки бути реалістичною", - каже Хас.

Солі Озел

Солі Озел

Експерт з міжнародних відносин Солі Озел пояснює, що Туреччина намагається у глобальних справах справити враження, що її слова мають значення. Він звертає увагу, що Ердоган, з одного боку, підтримує діалог з Росією, а з іншого, - запрошує українського президента до Анкари.

З внутрішньополітичної точки зору, Ердоган намагається представити країну турецькому суспільству як важливу державу, каже Озел. Однак експерт виходить з того, що її посередницькі наміри в українській кризі не матимуть успіху.

Ніхат Алі Оцкан з Фонду досліджень економіки і політики Туреччини (TEPAV) каже: "Це не криза між Росією та Україною. Це криза між Росією і Заходом. Якщо вона загостириться, західний світ спитає Ердогана, на чиєму боці він перебуває. У  посередництві існує ризик того, що перед Туреччиною постане питання, перебуває вона на боці Заходу чи Росії".

У квітні цього року Туреччина уже виконувала роль посередника між російськими та американськими військовими та керувала перемовинами між ними після того, як виникла підозра на застосування хімічної зброї у Сирії. Також і в листопаді 2017 року Туреччина виступала посередником та досягнула звільнення двох засуджених в анексованому Росією Криму кримсько-татарських політиків.

Дивитись відео 01:24
Now live
01:24 хв

Чому Туреччина не перекриє Босфор для Росії (30.11.2018)

DW.COM

Трамп скасував зустріч із Путіним на G20 через Керченську кризу

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки. (29.11.2018)  

Ердоган запропонував Києву й Москві посередництво в Керченській кризі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним, Трампом і Порошенком. Очікується, що Ердоган порушить "українське питання" на саміті G20. (29.11.2018)  

Київ: Саміт G20 має посприяти звільненню українських моряків

Заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова закликала Велику двадцятку посприяти звільненню захоплених Росією українських моряків. (29.11.2018)  

Умеров і Чийгоз попросили Ердогана допомогти іншим переслідуваним кримчанам

Звільнені лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Туреччини. Після приїзду в Україну вони хочуть спробувати повернутися до Криму. (26.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Чому Туреччина не перекриє Босфор для Росії (30.11.2018)  

Також за темою

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

Керченська криза: чи можуть скасувати "Північний потік-2" 29.11.2018

Після зіткнення військових кораблів Росії та України поблизу Керченського мосту в Німеччині поновились заклики зупинити суперечливий проект "Газпрому" "Північний потік-2". DW поговорила з експертами.

Nato-Hauptquartier in Brüssel

Керченська криза: в НАТО стримано відреагували на прохання Порошенка 29.11.2018

У НАТО уникли прямої відповіді на прохання президента України Петра Порошенка відрядити військові кораблі в Азовське море. В Альянсі вказують на "вже велику присутність НАТО" в Чорному морі.

Wirtschaftsminister Altmaier besucht Ukraine

Альтмаєр: Керченська криза і "Північний потік-2" - це різні речі 29.11.2018

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр не вважає, що підтримка "Північного потоку-2" підриває зусилля з деескалації між Росією та Україною. Він також закликав до інвестицій в українську економіку.

Реклама

Докладно

Президенти РФ Володимир Путін (л) та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Анкара як посередник, якого ніхто не хоче

Ердоган має намір бути посередником між РФ та Україною. Експерти сумніваються в успіху цього задуму. 

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  