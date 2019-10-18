Анкара закликає Вашингтон вплинути на курдські формування

Туреччина закликала США використати свій вплив для забезпечення виведення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) з півночі Сирії після того, як було оголошено перемир'я на 120 годин. "Їх відхід передбачений протягом п'яти днів, і ми попросили наших американських колег використати свій вплив та зв'язки, щоб вони вийшли без інцидентів", - заявив у суботу, 19 жовтня, речник турецького президента Ібрагім Калін, передає агенція AFP.

Одночасно він заявив, що Туреччина виконує свою частину угоди з США. За військові інциденти, які відбулись з 17 жовтня, за словами представника турецького президента, несуть відповідальність виключно підрозділи YPG. "Наш президент доручив нашим військам залишатися на місці і нікого не атакувати", - заявив він.

Напередодні Туреччина та курдські загони обвинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню. "Демократичні сили Сирії" (SDF), де переважають курдські формування, звинуватили Анкару у блокуванні відходу їхніх бійців з міста Рас-ель-Айн. Міністерство оборони Туреччини, своєю чергою, звинуватило YPG у вчиненні 14 атак протягом 36 годин. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, 18 жовтня внаслідок обстрілів з боку турецьких військ біля міста Рас-аль-Айн загинули 14 цивільних.

Як повідомлялось, 17 жовтня після тривалих переговорів віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара повідомила про призупинення наступальноїоперації проти сирійських курдів у північно-східній частині Сирії, яка триває з 9 жовтня. Планується, що перемир'я триватиме 120 годин, щоб дати можливість сирійським курдам безпечно відступити зі своїх позицій на відстань 32 кілометрів від сирійського-турецького кордону.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, унаслідок цього відступу курдів має утворитися так звана "зона безпеки". Ця буферна зона перебуватиме під контролем турецьких збройних сил. Водночас глава турецького МЗС дав зрозуміти, що наразі йдеться лише про призупинення операції, а не про цілковите припинення вогню.