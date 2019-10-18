 Анкара закликає Вашингтон вплинути на курдські формування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Анкара закликає Вашингтон вплинути на курдські формування

Туреччина просить США використати свій вплив на курдські "Загони народної самооборони", щоб ті відійшли від сирійського-турецького кордону. Курди та Анкара обвинувачують один одного у порушенні перемир'я.

Турецька та американська військова техніка у Сирії

Турецька та американська військова техніка у Сирії

Туреччина закликала США використати свій вплив для забезпечення виведення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) з півночі Сирії після того, як було оголошено перемир'я на 120 годин. "Їх відхід передбачений протягом п'яти днів, і ми попросили наших американських колег використати свій вплив та зв'язки, щоб вони вийшли без інцидентів", - заявив у суботу, 19 жовтня, речник турецького президента Ібрагім Калін, передає агенція AFP.

Одночасно він заявив, що Туреччина виконує свою частину угоди з США. За військові інциденти, які відбулись з 17 жовтня, за словами представника турецького президента, несуть відповідальність виключно підрозділи YPG. "Наш президент доручив нашим військам залишатися на місці і нікого не атакувати", - заявив він.

Напередодні Туреччина та курдські загони обвинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню. "Демократичні сили Сирії" (SDF), де переважають курдські формування, звинуватили Анкару у блокуванні відходу їхніх бійців з міста Рас-ель-Айн. Міністерство оборони Туреччини, своєю чергою, звинуватило YPG у вчиненні 14 атак протягом 36 годин. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, 18 жовтня внаслідок обстрілів з боку турецьких військ біля міста Рас-аль-Айн загинули 14 цивільних.

DW.COM

Туреччина має вивести свої війська з території Сирії та дотримуватися міжнародного гуманітарного права, заявили лідери ЄС після того, як Анкара оголосила тимчасове перемир'я. (18.10.2019)

Хоча призупинення турецького наступу на північному сході Сирії істотно послабило інтенсивність бойових дій, але обстріли тривають, кажуть спостерігачі. Вони повідомили про загибель понад десяти цивільних. (18.10.2019)

Як повідомлялось, 17 жовтня після тривалих переговорів віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара повідомила про призупинення наступальноїоперації проти сирійських курдів у північно-східній частині Сирії, яка триває з 9 жовтня. Планується, що перемир'я триватиме 120 годин, щоб дати можливість сирійським курдам безпечно відступити зі своїх позицій на відстань 32 кілометрів від сирійського-турецького кордону.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, унаслідок цього відступу курдів має утворитися так звана "зона безпеки". Ця буферна зона перебуватиме під контролем турецьких збройних сил. Водночас глава турецького МЗС дав зрозуміти, що наразі йдеться лише про призупинення операції, а не про цілковите припинення вогню.

Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Türkischer Panzer

Лідери ЄС вимагають остаточно припинити турецький наступ в Сирії 18.10.2019

Туреччина має вивести свої війська з території Сирії та дотримуватися міжнародного гуманітарного права, заявили лідери ЄС після того, як Анкара оголосила тимчасове перемир'я.

Bundestag Angela Merkel

Меркель застерегла від посилення ролі Росії через події на півночі Сирії 17.10.2019

Виведення військ США з півночі Сирії та наступ Туреччини на курдів може призвести до посилення в регіоні ролі Росії та Ірану та виходу на свободу бойовиків "Ісламської держави", наголосила канцлерка ФРН.

Türkei PK Erdogan Syrien Invasion

Турецький президент Ердоган відкинув вимогу США припинити наступ в Сирії 16.10.2019

Військова операція на півночі Сирії триватиме, доки курдські формування не залишать прикордонну зону, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вимогу Вашингтона припинити операцію він відкринув.

Реклама

Докладно

Brexit

Коментар: Brexit-шоу триває

Бернд Ріґерт - про несподівану для всіх ухвалу британського парламенту та наслідки цього кроку.  

Загальна капіталізація найуспішніших ІТ-стартапів з українським корінням, за оцінками експертів, перевищила декілька мільярдів доларів

Українські ІТ-стартапи: п'ять історій успіху

Від ідеї до інвестицій: п'ять історій успіху від українських ІТ-стартаперів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  