Андрій Шевченко і золото Абрамовича

Пронизливий холод, суворі сірі скелі і крига навколо - робота на рудниках Чукотки не для слабких. У сотнях кілометрів від найближчого населеного пункту, в умовах вічної мерзлоти щороку компанії холдингу Highland Gold Mining Limited Романа Абрамовича видобувають тонни золота і срібла на понад 300 мільйонів доларів. Холдинг, який олігарх контролює зі своїми колишніми однокурсниками Євгеном Швідлером і Валерієм Ойфом, об'єднує дев'ять рудників на Чукотці, Далекому Сході Росії і в Киргизстані.

Футбольний тренер та інвестконсультант

До розбудови золотої імперії Абрамовича, як засвідчило розслідування DW, причетний і один відомий українець - футбольна легенда, тренер національної збірної України Андрій Шевченко. За даними реєстру компаній Великобританії, Шевченко з грудня 2015 року є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP. Ця лондонська фірма уповноважена залучати інвесторів у бізнес Highland Gold Mining, маючи статус офіційного брокера акцій холдингу, які котируються на Лондонській біржі. Інвестиційні брокери, як правило, отримують комісію від розміщення чи продажу цінних паперів. Акції Highland Gold Mining за останні роки виросли в ціні у півтора рази, а капіталізація сягнула понад 600 мільйонів доларів.

Андрій Шевченко не відповів на передані через його асистента запитання DW про те, яку саме роль він, будучи футбольним тренером, відіграє в інвестиційній брокерській компанії. Багато що вказує на те, що поява Шевченка у MC Peat може бути пов'язана з його дружбою з Абрамовичем ще з часів, коли український футболіст грав за команду російського олігарха "Челсі".

Британські ЗМІ називають Євгена Швідлера "намісником Абрамовича на Землі". Колишній однокурсник олігарха вже багато років здійснює оперативне управління його холдингом і є співвласником низки компаній

11 брокерів Абрамовича

Річ у тім, що MC Peat є не просто звичайним брокером за контрактом. Ця фірма створена за участі власників "золотого" бізнесу, який вона просуває. Євген Швідлер, згідно з документами з британського реєстру компаній, став партнером цього LLP - партнерства з обмеженою відповідальності за британським правом - у січні 2012 року. Одразу після цього MC Peat почала представляти інтереси Highland Gold Mining Limited, а також, за даними документів із британського реєстру компаній, отримала від її бенефіціарів кредит на 2,7 мільйона фунтів (близько чотирьох мільйонів доларів). Гроші надійшли від офшорної компанії Horizon Investments A.V.V. з карибського острова Аруба. Бенефіціарами цієї компанії може бути як Роман Абрамович, так і його "права рука" і друг молодості Євген Швідлер.

Саме на цю компанію, як свідчать оприлюднені раніше низкою британських ЗМІ документи, був зареєстрований гелікоптер, приписаний до легендарної яхти Абрамовича Le Grand Bleu. 2006 року мультимільярдер подарував цю яхту Швідлеру. Згодом боргові зобов'язання MC Peat переоформили на ще одного "золотого" партнера Абрамовича - Валерія Ойфа через його офшорну компанію Matteson Overseas Limited з Британських Віргінських островів. Із 2014 року учасником MC Peat є також багаторічний топ-менеджер холдингу Абрамовича Millhouse Андрій Осипов.

Рудник Валунистий - один із чотирьох золотих рудників Абрамовича на Чукотці. Залучати сюди лондонських інвесторів - завдання фірми Андрія Шевченка

MC Peat: двері до лондонського Сіті

Компанія MC Peat & Co. LLP, до якої наприкінці 2015 року приєднався Андрій Шевченко, для Романа Абрамовича і його партнерів є гарантом лондонських інвестицій в золоту імперію олігарха. Керуючим партнером брокерської компанії є Чарльз Піт - син багаторічного скарбника британської корони сера Майкла Піта (MC Peat, вочевидь, розшифровується як Michael and Charles Peat). Незадовго до створення брокерської компанії Піт-старший увійшов до наглядової ради промислової групи "Євраз" Абрамовича і Швідлера. Послуги Майкла Піта, який, як пишуть британські ЗМІ, може відкрити будь-які двері у ділових колах Лондона, коштують росіянам 250 тисяч фунтів на рік.

Серед компаній, інтереси яких представляє MC Peat, крім золотовидобувного холдингу є чимало інноваційних бізнес-стартапів. У деякі з них, таких як виробник акумуляторів AFC Energy, Роман Абрамович особисто вклав мільйонні суми, а деякі з російським олігархом не пов'язані.

Андрій Шевченко (ліворуч) і Роман Абрамович (другий праворуч) на одному з матчів англійської прем'єр-ліги, 2013 рік

Лояльний олігарх

Роман Абрамович - один із лояльних до Кремля олігархів. Президент Путін двічі призначав його губернатором Чукотки. Левову частку своїх статків олігарх зробив завдяки угоді, яка вразила оглядачів щедрістю державного "Газпрома": газовий монополіст купив у Абрамовича "Сибнефть" за 13 мільярдів доларів, при тому що 10 роками раніше олігарх придбав компанію у 130 разів дешевше. Російські опозиціонери, зокрема Олексій Навальний, неодноразово висловлювали думку, що в цій угоді були враховані неформальні фінансові інтереси оточення Путіна.

Досить сприятливим для Абрамовича бізнес-клімат у Росії залишається й донині. Зокрема його проекти з видобутку золота, як свідчить звітність Highland Gold Mining, кредитує "Газпромбанк", який перебуває у санкційних списках ЄС і США. Через близькість до Кремля і запитання про походження статків проблеми в Романа Абрамовича почалися і в Лондоні: йому не подовжили візу інвестора, і олігарху довелося перебратися до Ізраїлю.

Бізнес і футбол поза політикою?

Бізнес відомих українців у Росії вже не раз спричиняв скандали з огляду на анексію Криму і війну на Донбасі. Президенту Порошенку вже п'ять років дорікають наявністю в нього кондитерської фабрики в Липецьку. А відомий шоумен Володимир Зеленський, який має намір балотуватися кандидатом у президенти, нещодавно зазнав нищівної критики після того, як журналісти "Радіо Свобода" виявили бізнес артиста у Росії. Хоча він заявляв, що відмовився від бізнесу в цій країні із принципових міркувань.

Не залишається поза політикою і футбол. Чимало українських політиків, зокрема, закликали бойкотувати футбольний чемпіонат світу в Росії, який відбувся 2018 року. Цей чемпіонат був справою престижу для Володимира Путіна, і російський президент відкрито просив саме Романа Абрамовича "розкошелитися" на цей проект.

Андрій Шевченко не відповів на запитання DW про те, яка його роль у фірмі, що є інвестиційним брокером компаній Абрамовича

Українські журналісти не раз запитували Андрія Шевченка про його бізнес. Утім, тренер збірної відмовляється говорити про це. Чи пов'язане його мовчання з можливими іміджевими ризиками? Зрештою, Андрій Шевченко є обличчям українського футболу. Його речник повідомив DW, що передасть запитання, коли тренер буде в Україні - у середині лютого. Чи мають значення бізнес-зв'язки тренера національної команди з лояльними до Кремля олігархами для Федерації футболу України? Чи цікавить це питання футбольних функціонерів? Запитання DW до Федерації футболу також поки залишилися без відповіді.