Андрій Портнов позиватиметься проти Порошенка та його оточення

Колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який нещодавно повернувся в Україну, найближчим часом має намір подати позови проти екс-президента Петра Порошенка та його оточення. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Страна.ua", опублікованому у неділю, 19 травня.

Зокрема, Портнов планує подати заяви про нібито злочини Петра Порошенка, екс-заступника глави його адміністрації Олексія Філатова, депутатів від "Народного фронту" Сергія Пашинського та Максима Бурбака, а також інших осіб. "Наша велика юридична команда в найперший день після інавгурації планує розпочати подання заяв... Ключові люди - це сам Порошенко, Філатов, Пашинський, ... Бурбак, лідер фракції "БПП" (Артур Герасимов - Ред.), ключові чиновники з оточення Порошенка, бізнес-чиновники", - повідомив Портнов.

За словами Портнова, його юристи задокументували понад десять заяв про нібито злочини. Йдеться про панамські офшори, розкрадання в армії, а також про оборонне замовлення "Кузні на Рибальському", акціонером якої був Порошенко.

Портнов також заявив про необхідність арешту активів Порошенка та його соратників. На його думку, за часів Порошенка на суддів чинився сильний тиск, тому перші клопотання до суду в справах проти Порошенка про запобіжний захід буде задоволено.

Екс-заступник голови АП зазначив, що якщо нова влада захоче проявити активність у переслідуванні Порошенка, то його команда допоможе. "Якщо ні, ми чинитимемо публічний тиск, документуватимемо, оформлятимемо все процесуально, оскаржуватимемо бездіяльність правоохоронних органів", - наголосив він.

Портнов додав, що знає "величезну" кількість бізнесменів і громадян, які також планують займатися такою діяльністю. "Комусь ми підставлятимемо плече - я маю на увазі нашу команду. Десь будемо хедлайнерами й організаторами цієї роботи ... Я бачу, що тут величезне поле", - сказав Портнов. Він також заявив, що не має наміру повертатися на держслужбу й не бачить себе на жодній посаді.