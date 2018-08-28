 Андрій Портнов отримав в управління телеканал NewsOne | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Андрій Портнов отримав в управління телеканал NewsOne

Власник NewsOne Євген Мураєв передав телеканал в управління заступнику глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрію Портнову.

Телеканал NewsOne перейшов під управління Андрія Портнова

Телеканал NewsOne перейшов під управління Андрія Портнова

Власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв передав його на три роки в управління колишньому першому заступнику голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрію Портнову. Про це вони обидва повідомили у середу, 29 серпня.

"Інформую, що позавчора у Відні підписав угоду про управління телеканалом NewsOne. Власник 100 відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв (батько Євгена Мураєва. - Ред.) передав мені телеканал в управління терміном на три роки", - написав Портнов на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що за умовами договору йому передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом. Згідно з даними, опублікованими телеканалом, власником 100 відсотків його акції станом на 31 грудня 2017 року був Євген Мураєв.

Протягом трьох років власник не матиме права втручатися у діяльність Портнова або в односторонньому порядку припинити договір. "З понеділка NewsOne переданий в управління відомому юристу (...), з яким ми бачимо світ однаково мальовничо, Андрію Портнову. Тепер він буде здійснювати всю діяльність з управління і регулювання інформполітики", - написав Євген Мураєв у Facebook. Якщо власник захоче продати телеканал, за умовами договору він повинен буде спершу запропонувати його Портнову. Сам Мураєв оголосив, що займатиметься новими проектами.

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Євросоюз оновив список осіб із оточення Віктора Януковича, проти яких запроваджено санкції. Зі списку видалили Андрія Портнова, Олександра Якименка, Ігоря Калініна та Олексія Азарова. (06.03.2015)

Людину не можна звинувачувати у розкраданні державних коштів лише за фактом того, що проти неї розпочато слідство. Такий лейтмотив вироку Суду ЄС, яким визнано неправомірним заморожування активів Андрія Портнова. (26.10.2015)

NewsOne у сюжеті підтвердив інформацію про передачу телеканалу в управління. Генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов додав, що телеканал має намір відкрити кореспондентські пункти в Європі, передають "Українські новини".

Наприкінці минулого року десятки активістів блокували телеканал NewsOne. Вони вимагали змінити інформаційну політику щодо ситуації на Донбасі, яку вони називають антиукраїнською. ОБСЄ заявила, що перешкоджання роботі телеканалу є неприйнятним.

Андрій Портнов був заступником голови фракції "Блоку Юлії Тимошенко" у Верховній Раді, потім був юристом самої Тимошенко. Після її поразки на виборах 2010 року він обійняв посаду заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича. У 2014 році Євросоюз і Канада оголосили, що проти Портнова запроваджені фінансові санкції, але наступного року вони були скасовані. Після Революції гідності виїхав з України. Нині проживає у Відні.

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