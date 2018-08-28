Андрій Портнов отримав в управління телеканал NewsOne

Власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв передав його на три роки в управління колишньому першому заступнику голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрію Портнову. Про це вони обидва повідомили у середу, 29 серпня.

"Інформую, що позавчора у Відні підписав угоду про управління телеканалом NewsOne. Власник 100 відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв (батько Євгена Мураєва. - Ред.) передав мені телеканал в управління терміном на три роки", - написав Портнов на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що за умовами договору йому передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом. Згідно з даними, опублікованими телеканалом, власником 100 відсотків його акції станом на 31 грудня 2017 року був Євген Мураєв.

Протягом трьох років власник не матиме права втручатися у діяльність Портнова або в односторонньому порядку припинити договір. "З понеділка NewsOne переданий в управління відомому юристу (...), з яким ми бачимо світ однаково мальовничо, Андрію Портнову. Тепер він буде здійснювати всю діяльність з управління і регулювання інформполітики", - написав Євген Мураєв у Facebook. Якщо власник захоче продати телеканал, за умовами договору він повинен буде спершу запропонувати його Портнову. Сам Мураєв оголосив, що займатиметься новими проектами.

NewsOne у сюжеті підтвердив інформацію про передачу телеканалу в управління. Генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов додав, що телеканал має намір відкрити кореспондентські пункти в Європі, передають "Українські новини".

Наприкінці минулого року десятки активістів блокували телеканал NewsOne. Вони вимагали змінити інформаційну політику щодо ситуації на Донбасі, яку вони називають антиукраїнською. ОБСЄ заявила, що перешкоджання роботі телеканалу є неприйнятним.

Андрій Портнов був заступником голови фракції "Блоку Юлії Тимошенко" у Верховній Раді, потім був юристом самої Тимошенко. Після її поразки на виборах 2010 року він обійняв посаду заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича. У 2014 році Євросоюз і Канада оголосили, що проти Портнова запроваджені фінансові санкції, але наступного року вони були скасовані. Після Революції гідності виїхав з України. Нині проживає у Відні.