Андрій Овсієнко очолив Вищу раду правосуддя України

Вища рада правосуддя (ВРП) України під час засідання у вівторок, 24 вересня, обрала головою Андрія Овсієнка. За Овсієнка, який був єдиною кандидатурою на посаду голови, проголосували 12 членів ВРП, повідомляє агенція "Українські новини".

Раніше цього ж дня подав у відставку попередній голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха, який обіймав цю посаду з 16 квітня 2019 року. Свою відставку він пояснив незадовільним станом здоров'я.

Андрія Овсієнка обрали членом ВРП на позачерговому з'їзді суддів України в березні 2017 року, з травня 2019 року він був секретарем Третьої дисциплінарної палати. Овсієнко народився 17 жовтня 1978 у Камінь-Каширському Волинської області. Закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Працював у Камінь-Каширському управлінні юстиції і суддею в місцевому суді. З 2011 по 2017 рік був суддею Апеляційного суду Волинської області.

Голову ВРП обирають із членів ради терміном на два роки на засіданні таємним голосуванням. Рішення про обрання голови ВРП вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало понад половину від конституційного складу ради.