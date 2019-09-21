 Андрій Загороднюк: Україна перезапускає формат роботи з НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Андрій Загороднюк: Україна перезапускає формат роботи з НАТО

Під час засідання міністрів оборони НАТО українська делегація домовилася про новий формат співпраці країни з Альянсом. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Україна перезапускає формат співпраці з НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками його участі у засіданні міністрів оборони Альянсу в Брюсселі у п'ятницю, 25 жовтня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його набагато більш практичним, набагато більш націленим на практичні конкретні результати", - зазначив український урядовець. Він пояснив, що йдеться про об'єднання усіх аспектів співпраці між Україною та Альянсом в одному документі. Такий формат Загороднюк назвав "одна країна - один план".

Андрій Загороднюк (у центрі)

Андрій Загороднюк (у центрі)

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, який входив до української делегації, уточнив, що зараз у співпраці між Україною і НАТО дуже багато програм і проєктів. Він навів низку прикладів, таких як трастові фонди Альянсу, програма Наука заради миру та безпеки, взаємодія щодо сил спеціальних операцій, взаємодія зі стратегічних авіаперевезень.

"Іноді навіть нам, уряду, важко відслідковувати до кінця, що відбувається в кожному трастовому фонді, в кожному проєкті. Тому і домовилися об'єднати це в один комплексний пакет", - пояснив Божок. За його словами, це дозволить як оптимізувати реалізацію самих програм, так і зробить співпрацю України з НАТО прозорішою для громадськості.

НАТО контролюватиме виконання

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За словами Петра Порошенка, Київ починає дискусію з НАТО щодо ПДЧ. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна отримає від НАТО обладнання для кіберзахисту. (10.07.2017)

Посли НАТО обговорили з Україною виконання нею річної програми співпраці. Альянс у першу чергу цікавила дата створення антикорупційного суду. Країни НАТО нададуть додаткові кошти у трастові фонди для України. (18.12.2018)

Оскільки Угорщина через конфлікт з Києвом довкола закону про освіту продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні, то українські урядовці взяли участь лише у засіданні країн-учасниць місії Альянсу в Афганістані "Рішуча підтримка", а також провели низку двосторонніх зустрічей протягом 24-25 жовтня.

Загороднюк розповів, що під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вони домовилися розробити дорожню карту виконання нового плану з конкретними результатами, з строками та статусом виконання. Він пообіцяв, що виконання буде контролюватися однією командою, до якої увійдуть представники як НАТО, так і міноборони та Збройних сил України. Остаточно оцінювати виконання завдань, поставлених у плані, будуть спеціалісти Альянсу, запевнив український міністр.

Пріоритетом для України при цьому Загороднюк назвав перехід на стандарти НАТО. "Буде розроблена дорожня карта впровадження кожного з них (…) Після її виконання ми зможемо сказати, що Збройні сили України вже працюють за стандартами НАТО", - зазначив він.

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