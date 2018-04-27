 Анатолія Матіоса звільнили з посади головного військового прокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Новини

Анатолія Матіоса звільнили з посади головного військового прокурора

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Анатолій Матіос

Анатолій Матіос (фото з архіву)

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в понеділок, 2 вересня, звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генпрокурора - головного військового прокурора. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

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"2 вересня, керуючись законом України "Про прокуратуру", положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, а також на підставі листа міністра оборони від другого вересня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса", - йдеться в повідомленні.

Крім того, цим же наказом Матіоса виключено зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлено в розпорядження міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада України призначила генеральним прокурором України заступника голови офісу президента Руслана Рябошапку та звільнила його попередника Юрія Луценка. 

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