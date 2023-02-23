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Пропустити розділ Анастасія Шепелева: вибрані публікації
Анастасія Шепелева: вибрані публікації
Як українці перетинають кордон між РФ і Україною
З якими складнощами доводиться стикатися тим українцям, які повертають в Україну через кордон з Росією, з'ясовувала DW.
Конфлікти
13.03.2023
13 березня 2023 р.
8 березня в Україні: як бути з Міжнародним жіночим днем?
На час воєнного стану 8 березня є в Україні робочим днем. Чи повертати після війни вихідний у Міжнародний жіночий день?
Суспільство
08.03.2023
8 березня 2023 р.
Українська "формула миру": про що йдеться
В Україні виклали своє бачення завершення війни з Росією в 10-ти пунктах. Детальніше про них - у матеріалі DW.
Конфлікти
23.02.2023
23 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Анастасія Шепелева: інші публікації
Анастасія Шепелева: інші публікації
ЄС: Погляд на війну в Україні визначить відносини з КНР
ЄС: Погляд на війну в Україні визначить відносини з КНР
КНР має відігравати конструктивну роль у спробах покласти край війні РФ проти України, наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Політика
1 год. тому
1 год. тому
У WSJ заперечують звинування свого репортера у шпигунстві
У WSJ заперечують звинування свого репортера у шпигунстві
WSJ заперечує звинувачення проти журналіста та вимагає його негайного звільнення з-під варти в РФ.
Політика
2 год. тому
2 год. тому
УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври
УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври
Священники УПЦ МП проводять богослужіння в Лаврі, а віряни не пускають комісію мінкульту на територію монастиря.
Суспільство
3 год. тому
3 год. тому
У РФ затримали американського журналіста - росЗМІ
У РФ затримали американського журналіста - росЗМІ
Вперше з часів "холодної війни" в РФ затримали журналіста з США за підозрою у шпигунстві. Йому загрожує 20 років тюрми.
Політика
3 год. тому
3 год. тому
Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України
Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України
Виділені Токіо засоби й техніка на загальну суму 470 мільйонів доларів підуть на відбудову й відновлення України.
Економіка
4 год. тому
4 год. тому
РФ готується призвати 400 тисяч військовослужбовців - Лондон
РФ готується призвати 400 тисяч військовослужбовців - Лондон
За даними британської розвідки, під приводом добровільної мобілізації в РФ можуть змушувати чоловіків вступати в армію.
Політика
5 год. тому
5 год. тому
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