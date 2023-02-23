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Анастасія Шепелева

Пропустити розділ Анастасія Шепелева: вибрані публікації

Анастасія Шепелева: вибрані публікації

Український блокпост поблизу кордону з Росією (фото з архіву)

Як українці перетинають кордон між РФ і Україною

З якими складнощами доводиться стикатися тим українцям, які повертають в Україну через кордон з Росією, з'ясовувала DW.
Конфлікти13 березня 2023 р.
Міжнародний жіночий день - демонстрація 8 березня 2022 року в Берліні за мир та проти війни Росії в Україні

8 березня в Україні: як бути з Міжнародним жіночим днем?

На час воєнного стану 8 березня є в Україні робочим днем. Чи повертати після війни вихідний у Міжнародний жіночий день?
Суспільство8 березня 2023 р.
Жовто-синій плакат із написом "мир, а не війна"

Українська "формула миру": про що йдеться

В Україні виклали своє бачення завершення війни з Росією в 10-ти пунктах. Детальніше про них - у матеріалі DW.
Конфлікти23 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Анастасія Шепелева: інші публікації

Анастасія Шепелева: інші публікації

Урсула фон дер Ляєн

ЄС: Погляд на війну в Україні визначить відносини з КНР

ЄС: Погляд на війну в Україні визначить відносини з КНР

КНР має відігравати конструктивну роль у спробах покласти край війні РФ проти України, наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Політика1 год. тому
Логотип WSJ

У WSJ заперечують звинування свого репортера у шпигунстві

У WSJ заперечують звинування свого репортера у шпигунстві

WSJ заперечує звинувачення проти журналіста та вимагає його негайного звільнення з-під варти в РФ.
Політика2 год. тому
Парафіяни УПЦ МП на території Києво-Печерської Лаври

УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври

УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври

Священники УПЦ МП проводять богослужіння в Лаврі, а віряни не пускають комісію мінкульту на територію монастиря.
Суспільство3 год. тому
Будівля ФСБ у Москві

У РФ затримали американського журналіста - росЗМІ

У РФ затримали американського журналіста - росЗМІ

Вперше з часів "холодної війни" в РФ затримали журналіста з США за підозрою у шпигунстві. Йому загрожує 20 років тюрми.
Політика3 год. тому
Надана урядом Японії допомога піде на відбудову й відновлення України

Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України

Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України

Виділені Токіо засоби й техніка на загальну суму 470 мільйонів доларів підуть на відбудову й відновлення України.
Економіка4 год. тому
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на позиціях окупантів в Україні

РФ готується призвати 400 тисяч військовослужбовців - Лондон

РФ готується призвати 400 тисяч військовослужбовців - Лондон

За даними британської розвідки, під приводом добровільної мобілізації в РФ можуть змушувати чоловіків вступати в армію.
Політика5 год. тому
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