Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям

Лауреаткою премії DW "За свободу слова" у 2019 році стала мексиканська журналістка Анабель Ернандес. За свою мужність їй довелось заплатити високу ціну.
Уже майже 20 років вона невпинно пише викривальні статті про торгівлю наркотиками, корупцію, сексуальні домагання та скандали у судовій системі Мексики. Журналістка Анабель Ернандес удостоєна премії Deutsche Welle "За свободу слова" (DW Freedom of Speech Award) за 2019 рік, що вручається за значний журналістський внесок у захист прав людини та свободи слова. "Я приймаю цю відзнаку з великою вдячністю та надією - і представляю усіх мужніх журналістів, які щодня виконують свою роботу", - заявила Ернандес під час оголошення переможця премії 19 лютого.
Генеральний директор німецької міжнародної суспільної медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) відзначив безстрашну наполегливість 47-річної месиканської журналістки. "У своїх розслідування Анабель Ернандес завжди максимально наближається до суті історій. Вона роками відстежує корупційні махінації та збирає юридичні докази. Це вражаючий приклад сміливої розслідувальної журналістики у боротьбі проти приховування злочинів та безкарності", - зазначив Лімбурґ під час церемонії оголошення переможця премії, яка відбулася у Мехіко.
Власна біографія як рушійна сила
Ернандес розпочала свою журналістську кар'єру у 1990-ті роки у газетах Reforma, Milenio та El Universal і згодом стала найвідомішою журналісткою-розслідувачкою в Мексиці. У 2000 році у Мехіко вбили її батька, і до сьогодні вбивство не розкрите. Ернандес зосередилася на викритті скандалів у судовій системі та порушеннях закону, які толерувалися державою.
У 2001 році, за часів президентства Вісенте Фокса Кесади, Ернандес отримала національну премію з журналістики за свої розслідування про неправомірні витрати державних коштів. А за роботу над темою сексуальної експлуатації та рабської праці, до яких примушували дівчат з Мексики у американському штаті Каліфорнія, у 2003 році журналістка отримала відзнаку ЮНІСЕФ.
Вигнання з країни як "нагорода" за сміливу журналістику
Журналістські розслідування Ернандес також побачили світ двома книгами. Виданий у 2010 році бестселер Los Señores del Narco про кримінальну змову політиків, військових та представників великого бізнесу з мексиканськими наркокартелями принесли журналістці міжнародну славу. Але за свою мужність Ернандес також довелося заплатити і високу ціну: після отримання погроз убивством та масштабними нападками на її близьких та знайомих вона спершу перебралась до США, а на даний час проживає в Європі.
У 2016 році Ернандес видала книжку La verdadera noche de Iguala про так і нерозкрите вбивство у 2014 році 43-х студентів у мексиканському штаті Герреро. Як стверджує сама Ернандес, ця книжка була покликана надати слово жертвам та їхнім родичам.
Небезпечна для життя робота
Як зізнається Ернандес, поїздки на батьківщину досі є для неї небезпечними. "Порушення мовчанки може стати смертельним", - заявила репортерка у 2012 році під час вручення однієї з премій. У жовтні 2018 року вона розповіла, що під час роботи над другою книжкою один з її інформаторів був убитий прямо посеред вулиці. Однак Ернандес наголошує, що не дозволила цим себе залякати. "Я переконана - якщо я проливаю трохи світла у темряву, це є важливішим, ніж моя власна безпека", - каже журналістка.
Перша лауреатка з 2015 року
Анабель Ернандес є першою жінкою, яка стала переможницею премії DW "За свободу слова". У 2015 році премія була присуджена блогеру з Саудівської Аравії Раїфу Бадаві. У 2016 році її отримав головний редактор турецької газети Hürriyet Седат Ергін, який перебував у той час під судом в Туреччині за звинуваченням в образі президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана. Наступного року нагорода була присуджена журналістській асоціації, яка висвітлює роботу Білого дому у Вашингтоні (White House Correspondents 'Association - WHCA). А торік DW Freedom of Speech Award отримав професор політології з Тегерана Садег Зібакалам.
Церемонія нагородження премією стане центральною подією на щорічній медіа-конференції Global Media Forum, яку організовує Deutsche Welle. Цього року конференція відбудеться 27-28 травня у Бонні, на ній для обговорення сучасного розвитку ЗМІ та політики зберуться близько двох тисяч гостей з понад ста країн світу.