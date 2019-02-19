Анабель Ернандес: Розказати правду, навіть ризикуючи життям

Уже майже 20 років вона невпинно пише викривальні статті про торгівлю наркотиками, корупцію, сексуальні домагання та скандали у судовій системі Мексики. Журналістка Анабель Ернандес удостоєна премії Deutsche Welle "За свободу слова" (DW Freedom of Speech Award) за 2019 рік, що вручається за значний журналістський внесок у захист прав людини та свободи слова. "Я приймаю цю відзнаку з великою вдячністю та надією - і представляю усіх мужніх журналістів, які щодня виконують свою роботу", - заявила Ернандес під час оголошення переможця премії 19 лютого.

Генеральний директор німецької міжнародної суспільної медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) відзначив безстрашну наполегливість 47-річної месиканської журналістки. "У своїх розслідування Анабель Ернандес завжди максимально наближається до суті історій. Вона роками відстежує корупційні махінації та збирає юридичні докази. Це вражаючий приклад сміливої розслідувальної журналістики у боротьбі проти приховування злочинів та безкарності", - зазначив Лімбурґ під час церемонії оголошення переможця премії, яка відбулася у Мехіко.

Власна біографія як рушійна сила

Ернандес розпочала свою журналістську кар'єру у 1990-ті роки у газетах Reforma, Milenio та El Universal і згодом стала найвідомішою журналісткою-розслідувачкою в Мексиці. У 2000 році у Мехіко вбили її батька, і до сьогодні вбивство не розкрите. Ернандес зосередилася на викритті скандалів у судовій системі та порушеннях закону, які толерувалися державою.

У 2001 році, за часів президентства Вісенте Фокса Кесади, Ернандес отримала національну премію з журналістики за свої розслідування про неправомірні витрати державних коштів. А за роботу над темою сексуальної експлуатації та рабської праці, до яких примушували дівчат з Мексики у американському штаті Каліфорнія, у 2003 році журналістка отримала відзнаку ЮНІСЕФ.

Вигнання з країни як "нагорода" за сміливу журналістику

Дивитись відео 02:06 Now live 02:06 хв Поділитись Global Media Forum у Бонні: ЗМІ між цензурою і пропагандою (14.06.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1J6Yh Global Media Forum у Бонні: ЗМІ між цензурою і пропагандою (14.06.2016)

Журналістські розслідування Ернандес також побачили світ двома книгами. Виданий у 2010 році бестселер Los Señores del Narco про кримінальну змову політиків, військових та представників великого бізнесу з мексиканськими наркокартелями принесли журналістці міжнародну славу. Але за свою мужність Ернандес також довелося заплатити і високу ціну: після отримання погроз убивством та масштабними нападками на її близьких та знайомих вона спершу перебралась до США, а на даний час проживає в Європі.

У 2016 році Ернандес видала книжку La verdadera noche de Iguala про так і нерозкрите вбивство у 2014 році 43-х студентів у мексиканському штаті Герреро. Як стверджує сама Ернандес, ця книжка була покликана надати слово жертвам та їхнім родичам.

Небезпечна для життя робота

Як зізнається Ернандес, поїздки на батьківщину досі є для неї небезпечними. "Порушення мовчанки може стати смертельним", - заявила репортерка у 2012 році під час вручення однієї з премій. У жовтні 2018 року вона розповіла, що під час роботи над другою книжкою один з її інформаторів був убитий прямо посеред вулиці. Однак Ернандес наголошує, що не дозволила цим себе залякати. "Я переконана - якщо я проливаю трохи світла у темряву, це є важливішим, ніж моя власна безпека", - каже журналістка.

Премія DW "За свободу слова" вручається з 2015 року

Перша лауреатка з 2015 року

Анабель Ернандес є першою жінкою, яка стала переможницею премії DW "За свободу слова". У 2015 році премія була присуджена блогеру з Саудівської Аравії Раїфу Бадаві. У 2016 році її отримав головний редактор турецької газети Hürriyet Седат Ергін, який перебував у той час під судом в Туреччині за звинуваченням в образі президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана. Наступного року нагорода була присуджена журналістській асоціації, яка висвітлює роботу Білого дому у Вашингтоні (White House Correspondents 'Association - WHCA). А торік DW Freedom of Speech Award отримав професор політології з Тегерана Садег Зібакалам.

Церемонія нагородження премією стане центральною подією на щорічній медіа-конференції Global Media Forum, яку організовує Deutsche Welle. Цього року конференція відбудеться 27-28 травня у Бонні, на ній для обговорення сучасного розвитку ЗМІ та політики зберуться близько двох тисяч гостей з понад ста країн світу.