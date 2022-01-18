"Боягузливий і підлий напад": політики і журналісти про замах на репортера в Амстердамі

Кілька пострілів посеред вулиці, один з них у голову - напад на кримінального репортера де Вріса шокував і викликав різкий осуд не лише в Нідерландах. Дії нападників засудили політики, а також журналістські організації.