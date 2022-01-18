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Амстердам

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Амстердам".

Амстердам - столиця Нідерландів. Амстердам є водночас найбільшим містом цієї країни. Кількість населення Амстердама становить близько 850 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Анну Франк видав нотаріус-єврей?

Анну Франк видав нотаріус-єврей? 18.01.2022

Звідки нацисти дізналися про схованку Анни Франк в Амстердамі? Схоже, дослідникам вдалося знайти розгадку. У цьому допоміг анонімний лист.

Масові протести через ковідні обмеження в Амстердамі (03.01.2022) 03.01.2022

У Нідерландах тисячі людей вийшли на протест проти запровадженого урядом суворого локдауна. Ковідні обмеження передбачають закриття усіх розважальних та громадських установ. Громадяни можуть відвідувати лише магазини першої необхідності.
Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв

Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв 22.12.2021

Кожному близькому родичу жертв збитого малайзійського "Боїнга" у небі над Донбасом має бути виплачено по 40 тисяч євро, заявила генпрокурорка Нідерландів.
MH17: Голландські прокурори вважають, що Бук мав уразити український літак

MH17: Голландські прокурори вважають, що "Бук" мав уразити український літак 20.12.2021

На думку нідерландської сторони обвинувачення, "Буком", яким збили пасажирський літак MH17, мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.
Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо? 07.11.2021

Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Справа скіфського золота: судове рішення є, але крапка ще не поставлена

Справа "скіфського золота": судове рішення є, але крапка ще не поставлена 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція "скіфського золота" з музеїв анексованого Криму має бути повернена державі Україна. У Києві - тріумфують. Кримські музеї готують касацію.
Хакери ускладнили запровадження коронавірусних паспортів у Нідерландах

Хакери ускладнили запровадження "коронавірусних паспортів" у Нідерландах 26.09.2021

Унаслідок протиправних дій хакерів у Нідерландах зафіксовані перебої з завантаженням QR-коду для підтвердження щеплення. Кібернапад вдалося відбити, кажуть чиновники.
Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку 06.09.2021

Через сім років після катастрофи Boeing над Донбасом Гаазький суд розглядає по суті справу проти трьох росіян і українця. Настав емоційний день у процесі - виступи родичів загиблих.
В Амстердамі десятки тисяч протестували проти карантинних заходів

В Амстердамі десятки тисяч протестували проти карантинних заходів 05.09.2021

На вулиці Амстердама вийшли десятки тисяч людей із протестом проти політики уряду, спрямованої на боротьбу з коронавірусом. Демонстрація пройшла мирно.

Нова принада Амстердама: міст-лабораторія, надрукований на 3Д-принтері (20.07.2021) 20.07.2021

В Амстердамі з'явився інноваційний сталевий міст, надрукований на 3Д-принтері за допомогою абсолютно нової технології. Його унікальність ще й в тому, що міст слугуватиме лабораторією, збираючи дані для науковців.

Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою

Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою 17.07.2021

У сьому річницю катастрофи рейсу MH17 міністри держав-учасниць Об'єднаної слідчої групи наголосили на важливості встановлення правди щодо обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.
У Нідерландах після нападу помер журналіст Петер Р. де Вріс

У Нідерландах після нападу помер журналіст Петер Р. де Вріс 15.07.2021

Відомий у Нідерландах кримінальний репортер Петер Р. де Вріс помер у лікарні. Минулого тижня в нього стріляли в центрі Амстердама.
Боягузливий і підлий напад: політики і журналісти про замах на репортера в Амстердамі

"Боягузливий і підлий напад": політики і журналісти про замах на репортера в Амстердамі 07.07.2021

Кілька пострілів посеред вулиці, один з них у голову - напад на кримінального репортера де Вріса шокував і викликав різкий осуд не лише в Нідерландах. Дії нападників засудили політики, а також журналістські організації.
Євро-2020: збірна України почала турнір з поразки від Нідерландів

Євро-2020: збірна України почала турнір з поразки від Нідерландів 13.06.2021

Українці у першому матчі на Євро-2020 поступилися у результативному матчі збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів

У Гамбурзі відкрили перший гараж для велосипедів 02.06.2021

На цих світлинах - не Амстердам, де велосипедистам - скрізь дорога і шана, а німецький Гамбург. В одному з найбільших міст Німеччини відкрили перший громадський гараж для велосипедів.
Ножовий напад в Амстердамі: один загиблий і чотирьох поранено

Ножовий напад в Амстердамі: один загиблий і чотирьох поранено 22.05.2021

Поліція повідомила, що затримала підозрюваного неподалік від місця злочину. За її даними, наразі нема прямих вказівок на терористичні мотиви.
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