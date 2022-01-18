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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Амстердам".
Амстердам - столиця Нідерландів. Амстердам є водночас найбільшим містом цієї країни. Кількість населення Амстердама становить близько 850 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Нідерландах тисячі людей вийшли на протест проти запровадженого урядом суворого локдауна. Ковідні обмеження передбачають закриття усіх розважальних та громадських установ. Громадяни можуть відвідувати лише магазини першої необхідності.
В Амстердамі з'явився інноваційний сталевий міст, надрукований на 3Д-принтері за допомогою абсолютно нової технології. Його унікальність ще й в тому, що міст слугуватиме лабораторією, збираючи дані для науковців.
Кілька пострілів посеред вулиці, один з них у голову - напад на кримінального репортера де Вріса шокував і викликав різкий осуд не лише в Нідерландах. Дії нападників засудили політики, а також журналістські організації.