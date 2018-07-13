АМКУ погрожує оштрафувати "Дніпроазот" через ситуацію з браком хлору

Єдиний в Україні виробник рідкого хлору - акціонерне товариство "Дніпроазот" - може сплатити штраф за зловживання монопольним становищем на ринку. Про це у вівторок, 17 липня, повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України (АМКУ).

У повідомленні відомства наголошується, що часткова або повна відмова суб'єкта господарювання, що займає монопольне становище на ринку, від реалізації товару може розцінюватися як зловживання монопольним становищем. Такі порушення призведуть до накладення штрафу в розмірі до 10 відсотків доходу, наголошується в повідомленні комітету.

Водночас у АМКУ визнали за "Дніпроазотом" право вимагати підвищення ціни на свою продукцію, якщо в основі таких вимог лежать об'єктивні економічні чинники.

У самому "Дніпроазоті" наголошують, що готові відновити виробництво рідкого хлору за умови погодження з АМКУ підвищення цін на таку продукцію. У підприємстві зазначили, що ціна на хлор відповідатиме середньому показнику за 2018 рік у системі ProZorro.

З квітня поточного року ПАК "Укрнафта" припинило переробку газу на потужностях "Дніпроазоту". Згодом "Дніпроазот" оголосив припинення виробництва рідкого хлору, потрібного для повноцінної роботи українських водоканалів. Крім "Дніпроазоту", ніхто в Україні таку продукцію не випускає. Це створило загрозливу ситуацію для водопостачання в багатьох містах України.