 АМКУ вивчає купівлю ″Мотор Січі″ на предмет порушення конкуренції | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.08.2020

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Економіка

АМКУ вивчає купівлю "Мотор Січі" на предмет порушення конкуренції

Антимонопольний комітет України розслідує купівлю "Мотор Січі" китайською компанією та українським бізнесменом. Зеленський хоче, щоб цю угоду перевірили на її вплив на економічну безпеку України.

АМКУ займається розслідуванням щодо Мотор Січі

АМКУ займається розслідуванням щодо "Мотор Січі"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає чотири справи про придбання акцій підприємства "Мотор Січ". Про це комітет повідомив у четвер, 6 серпня, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Зокрема комітет досліджує вплив угод про купівлю на конкуренцію на ринках авіаційних двигунів для літаків і вертольотів.

"Попри те, що вчора покупець акцій "Мотор Січ" відкликав заяви про надання дозволу на концентрацію, АМКУ продовжує дослідження питання придбання акцій "Мотор Січі" без отримання дозволу АМКУ, розпочате за власною ініціативою", - повідомили Антимонопольному комітету.

АМКУ оцінить цю ситуацію на відповідність конкурентному законодавству. "За результатами проведеної перевірки у разі виявлення порушень буде вжито жорстких заходів реагування відповідно до чинного законодавства", - додав АМКУ.

Зеленський закликає захистити інтереси держави

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля разом з Радою нацбезпеки і оборони та Службою безпеки України захистити економічні інтереси держави. "Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, (…) зокрема ПАТ "Мотор Січ", - повідомили в Офісі президента.

Перед цим китайська компанія Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського та її афілійовані компанії спільно подали нову заяву в АМКУ про купівлю акцій "Мотор Січі". При цьому Beijing Skyrizon відкликала з комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром".

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Докладно

АМКУ займається розслідуванням щодо Мотор Січі

АМКУ вивчає купівлю "Мотор Січі" на порушення конкуренції

Антимонопольний комітет України розслідує купівлю "Мотор Січі" китайською компанією та українським бізнесменом.  

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