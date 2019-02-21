 Американцю заплатять 21 мільйон доларів за помилкове довічне засудження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Американцю заплатять 21 мільйон доларів за помилкове довічне засудження

Крейг Колі провів майже 40 років за ґратами за вбивство та у 2017 році був помилуваний, оскільки була доведена його невинуватість. Тепер влада сплатить йому 21 мільйон доларів.

Крейг Колі провів у в'язниці майже 40 років

Крейг Колі провів у в'язниці майже 40 років

У Сполучених Штатах Америки чоловікові, який був неправомірно засуджений за подвійне вбивство та провів майже 40 років за ґратами, буде виплачена компенсація у розмірі 21 мільйона доларів.

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Як повідомляє у неділю, 24 лютого, агенція AP з посиланням на видання Los Angeles Times, адміністрація міста Сімі-Веллі, що у штаті Каліфорнія, погодила із Крейгом Колі угоду, в рамках якої йому була сплачена компенсація. За словами представників міської адміністрації, ця угода дозволить уникнути довготривалого судового процесу, який коштував би сторонам багато грошей та не є необхідністю.

Місто заплатить Колі 4,9 мільйона доларів, тоді як решта суми буде покрита за рахунок страхування та з інших джерел.

Крейг Колі, якому нині 71 рік, у 1980 році був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство своєї подруги та її чотирирічного сина, які були скоєні двома роками раніше. Утім, у 2017 році чоловіка було помилувано каліфорнійським губернатором Джеррі Брауном. Сталося це після того, як повторне розслідування та аналіз тестів ДНК встановили його непричетність до скоєння злочину.

Торік штат Каліфорнія вже сплатив Колі два мільйони доларів компенсації за неправомірне ув'язнення. За словами його адвоката, гроші, які Колі отримає як компенсацію, принесуть певне полегшення, утім, жодні гроші не можуть компенсувати йому проведене у в'язниці життя.

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