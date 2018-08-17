Американські військові залишаться в Іраку "скільки знадобиться"

Американські військові залишатимуться в Іраку "стільки, скільки знадобиться". Про це у неділю, 19 серпня, заявив представник очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції полковник Шон Райан. За його словами, присутність американських військових допоможе стабілізувати ситуації в Іраку після звільнення регіонів, які раніше перебували під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

"Ми будемо тримати війська там, поки ми думаємо, що вони потрібні ... Основна причина - після поразки ІД ці зусилля потрібні для стабілізації", - зазначив Шон Райан на прес-конференції в Абу-Дабі у неділю, 19 серпня, передає агенція Reuters.

Утім, кількість американських солдатів в Іраку може знизитися в залежності від того, чи сили інших країн НАТО зможуть залучитися до тренування іракської армії та коли. За словами представника коаліції, зараз в країні знаходиться приблизно 5,2 тисячі американських військових. Міністри оборони країн НАТО в лютому домовились розширити місію в Іраку для тренування тамтешніх військових.

Нагадаємо, влітку 2014 року під контроль бойовиків ІД потрапило близько однієї третини території Іраку, в тому числі й багаті нафтою північно-західні регіони. У розпал битви за Мосул у 2016 році Сполучені Штати Америки надіслали до Іраку понад 5,5 тисячі військовослужбовців для підтримки проведення наземної операції іракських урядових військ, загонів іракських курдів та їхніх союзників.

Вибити терористів за межі країни іракські війська та їхні союзники змогли лише наприкінці 2017 року. Наразі проводиться зачистка звільнених від ІД районів від бойовиків. На відбудову знищених інфраструктури та житлового фонду, за даними Світового Банку, потрібно не менше 88 мільярдів доларів США.