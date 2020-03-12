Американський та європейські фондові ринки значно зросли

Американський фондовой ринок у вівторок, 24 березня, показав рекордне зростання на тлі очікувань на ухвалення невдовзі законопроєкту про підтримку економіки США в період пандемії коронавірусу. За підсумками торгів фондовий індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 11,3 відсотка, а S&P 500 - на 9,3 відсотка. Для Dow Jones таке зростання стало рекордним з далекого 1933 року, зауважує агенція AP.

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Як очікується, американські сенатори можуть ухвалити виділення екстреної допомоги на суму близько двох трильйонів доларів, яка піде, зокрема, малому бізнесу, громадянам, а також фірмам туристичної галузі. Голосування щодо цього пакету заходів може відбутися пізніше ввечері 24 березня або у середу, 25 березня.

Провідні ринки Європи раніше у вівторок також закрилися значним зростанням на тлі очікувань позитивних новин зі США. Ключовий німецький індекс DAX зріс майже на 11 відсотків, британський індекс FTSE 100 - на 9,05 відсотка, а найважливіший французький індекс CAC 40 - на 8,39 відсотка.

За підсумками торгів днем раніше американські фондові індекси зазнали втрат. Інвестори проігнорували оголошення Федеральної резервної системи про нові заходи щодо підтримки ринку і економіки США.