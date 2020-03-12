 Американський та європейські фондові ринки значно зросли | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Американський та європейські фондові ринки значно зросли

На тлі очікувань щодо виділення американським Сенатом трильйонної допомоги для боротьби з наслідками коронавірусу, американський та європейські фондові ринки демонструють значне зростання.

Американські фондові індекси ростуть на тлі позитивних очікувань

Американські фондові індекси ростуть на тлі позитивних очікувань

Американський фондовой ринок у вівторок, 24 березня, показав рекордне зростання на тлі очікувань на ухвалення невдовзі законопроєкту про підтримку економіки США в період пандемії коронавірусу. За підсумками торгів фондовий індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 11,3 відсотка, а S&P 500 - на 9,3 відсотка. Для Dow Jones таке зростання стало рекордним з далекого 1933 року, зауважує агенція AP. 

Читайте також:МВФ: Криза через коронавірус може стати глибшою за рецесію 2008-2009 років

Як очікується, американські сенатори можуть ухвалити виділення екстреної допомоги на суму близько двох трильйонів доларів, яка піде, зокрема, малому бізнесу, громадянам, а також фірмам туристичної галузі. Голосування щодо цього пакету заходів може відбутися пізніше ввечері 24 березня або у середу, 25 березня.

Провідні ринки Європи раніше у вівторок також закрилися значним зростанням на тлі очікувань позитивних новин зі США. Ключовий німецький індекс DAX зріс майже на 11 відсотків, британський індекс FTSE 100 - на 9,05 відсотка, а найважливіший французький індекс CAC 40 - на 8,39 відсотка.

За підсумками торгів днем раніше американські фондові індекси зазнали втрат. Інвестори проігнорували оголошення Федеральної резервної системи про нові заходи щодо підтримки ринку і економіки США.

Дивитись відео 06:12

Коронавірус: закриті кордони і хаос в аеропортах (23.03.2020)

DW.COM

Стрімке падіння на біржах Європи через коронавірус і заборону поїздок до США

Європейські фондові індекси обвалилися на тлі подальшого поширення коронавірусу на континенті та заборони Трампа на подорожі з ЄС до США. (12.03.2020)  

Також за темою

Bildergalerie Corona Börse Dax bricht ein

Стрімке падіння на біржах Європи через коронавірус і заборону поїздок до США 12.03.2020

Європейські фондові індекси обвалилися на тлі подальшого поширення коронавірусу на континенті та заборони Трампа на подорожі з ЄС до США.

Argentinien Alberto Fernandez

Акції та валюта в Аргентині впали на третину на тлі результатів праймеріз 12.08.2019

Акції аргентинських компаній та вартість песо впали до найнижчого за 18 років рівня після того, як чинний президент країни Маурісіо Макрі програв попередні вибори глави держави.

Реклама

Докладно

Кур'єр служби доставки їжі в Берліні

COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів

Під час епідемії коронавірусу служби доставки їжі стали дошкою порятунку як для клієнтів, так і для ресторанів.  

Представники сепаратистської ДНР мають увійни до нової консультативної ради в Мінську

Чим загрожує Україні рада за участі представників "ДНР/ЛНР"

Експерти застерігають: зміна формату переговорів щодо Донбасу може призвести до зняття санкцій ЄС щодо Росії.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  