Американський сенатор Джон Маккейн припинив лікуватися від раку

Американський сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн вирішив припинити лікуватися від раку. Про це повідомила його родина у п'ятницю, 24 серпня.

"Джон залишив позаду всі очікування щодо свого виживання", - цитує заяву сім'ї сенатора агенція Reuters. Стрімкий розвиток хвороби та 81-річний вік Маккейна стали причиною рішення далі не лікуватися. "Зі своєю звичною силою волі він вирішив припинити медичне лікування", - додала родина, передає AFP.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл зауважив, що його дуже засмутила ця звістка. "Нам так поталанило називати його нашим другом і колегою", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, у липні 2017 року в Джона Маккейна діагностували гліобластому - агресивну форму злоякісної пухлини, спричиненої раком головного мозку.

Маккейн 35 років представляє штат Аризона в Конгресі США - як у нижній, так і у верхній палаті. Маккейн відомий своєю прямолінійністю, що у 2015 та 2016 роках призвело, в тому числі, й до конфлікту з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Тоді Трамп відповів на образливу заяву з боку Маккейна тим, що любить людей, котрі не "були в полоні". Таким чином він згадав понад п'ять років полону Маккейна у В'єтнамі. Водночас у США Маккейна часто називають героєм війни.