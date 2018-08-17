Американський сенатор Джон Маккейн припинив лікуватися від раку

З огляду на пухлину мозку та поважний вік 81-річний сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн вирішив припинити курс лікування, повідомила його родина.
Американський сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн вирішив припинити лікуватися від раку. Про це повідомила його родина у п'ятницю, 24 серпня.
"Джон залишив позаду всі очікування щодо свого виживання", - цитує заяву сім'ї сенатора агенція Reuters. Стрімкий розвиток хвороби та 81-річний вік Маккейна стали причиною рішення далі не лікуватися. "Зі своєю звичною силою волі він вирішив припинити медичне лікування", - додала родина, передає AFP.
Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл зауважив, що його дуже засмутила ця звістка. "Нам так поталанило називати його нашим другом і колегою", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, у липні 2017 року в Джона Маккейна діагностували гліобластому - агресивну форму злоякісної пухлини, спричиненої раком головного мозку.
Маккейн 35 років представляє штат Аризона в Конгресі США - як у нижній, так і у верхній палаті. Маккейн відомий своєю прямолінійністю, що у 2015 та 2016 роках призвело, в тому числі, й до конфлікту з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом.
Тоді Трамп відповів на образливу заяву з боку Маккейна тим, що любить людей, котрі не "були в полоні". Таким чином він згадав понад п'ять років полону Маккейна у В'єтнамі. Водночас у США Маккейна часто називають героєм війни.