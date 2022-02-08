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Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Американська кіноакадемія".

Академія кінематографічних мистецтв і наук відома працює на громадських засадах і відоме передусім завдяки своїй щорічній премії "Оскар". Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук була створена в штаті Каліфорнія 1927 року. Вона працює на громадських засадах. Мета - просування кінематографу. Американська кіноакадемія щорічну вручає престижну кінопремію, відому як "Оскар". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фільм У руках пса отримав 12 номінацій на Оскар

Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар" 08.02.2022

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.
Оскар за найкращий фільм отримала Земля кочівників

"Оскар" за найкращий фільм отримала "Земля кочівників" 26.04.2021

Хлої Чжао стала другою в історії Академії жінкою, яка отримала "Оскара" за найкращу режисуру. А Френсіс Макдорманд визнана найкращою акторкою за роль в "Землі кочівників".
Коментар: Реформа Оскара - красива обгортка

Коментар: Реформа "Оскара" - красива обгортка 09.09.2020

Починаючи з 2024 року кінопремія "Оскар" має стати більш різносторонньою. Американська кіноакадемія анонсувала нові правила. Чи вдасться досягти бажаного ефекту? На думку Йохена Кюртена, нових критеріїв вкрай замало.

Чорнобиль, ''Джокер'', ''Оскар'': як пише музику Хільдур Гуднадоуттір

"Чорнобиль", ''Джокер'', ''Оскар'': як пише музику Хільдур Гуднадоуттір 10.02.2020

"Оскар" у категорії "За кращу музику до фільму" отримала Хільдур Гуднадоуттір - ісландська композиторка, яка живе в Берліні. Запам'ятайте це ім'я!
Південнокорейська стрічка Паразити взяла чотири Оскари

Південнокорейська стрічка "Паразити" взяла чотири "Оскари" 10.02.2020

За визнаний кращим фільм "Паразити" південнокореєць Пон Чжун Хо отримав статуетку також як кращий режисер. "Паразитів" визнали і кращою іноземною стрічкою, і відзначили за оригінальний сценарій.
Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії

Роман Поланські в суді вимагає відновити членство в Американській кіноакадемії 20.04.2019

Режисер Роман Поланські, виключений з Американської кіноакадемії через скандал зі зґвалтуванням неповнолітньої дівчини в 1977 році, подав позов до суду з вимогою відновити своє членство.
Американська кіноакадемія запровадить нову номінацію премії Оскар

Американська кіноакадемія запровадить нову номінацію премії "Оскар" 08.08.2018

З 2019 року Американська кіноакадемія вручатиме "Оскар" у ще одній номінації - за популярні фільми. Окрім того, буде обмежено тривалість церемонії вручення нагород.
Поліція Лос-Анджелеса почала розслідування проти Харві Вайнштейна

Поліція Лос-Анджелеса почала розслідування проти Харві Вайнштейна 20.10.2017

В Лос-Анджелесі почали розслідування проти продюсера Харві Вайнштейна. Його підозрюють в зґвалтуванні італійської актриси в 2013 році.
Оскарівська академія виключила продюсера Вайнштейна через секс-скандал

"Оскарівська" академія виключила продюсера Вайнштейна через секс-скандал 15.10.2017

Скандал довколо впливового кінопродюсера Харві Вайнштейна набирає обертів. Звинуваченого у численних сексуальних домаганнях і згвалтуванні кіномитця виключили з Американської кіноакадемії.
Ватикан відправляє на Оскар фільм про Папу Франциска

Ватикан відправляє на "Оскар" фільм про Папу Франциска 28.06.2017

У Ватикані зняли документальний фільм про ставлення до мистецтва Папи Римського Франциска. Тепер ця стрічка змагатиметься за "Оскар".
Оскар-2017: відповідальність за конфуз взяла на себе компанія PwC

Оскар-2017: відповідальність за конфуз взяла на себе компанія PwC 28.02.2017

Організатори визнали помилку під час церемонії нагородження лауреатів премії "Оскар", яка сталась через "людський фактор".
Драма Місячне сяйво відібрала Оскар у мюзиклу Ла-Ла Ленд

Драма "Місячне сяйво" "відібрала" "Оскар" у мюзиклу "Ла-Ла Ленд" 27.02.2017

Драма "Місячне сяйво" отримала премію "Оскар" у найпрестижнішій номінації після того, як переможцем помилково був оголошений мюзикл "Ла-Ла Ленд".
Номінант на Оскар не приїде на вручення премії через указ Трампа

Номінант на "Оскар" не приїде на вручення премії через указ Трампа 30.01.2017

Режисер з Ірану Асгар Фархаді, чия стрічка "Комівояжер" номінована на "Оскар", не приїде на церемонію вручення премії в Лос-Анджелес через міграційний указ Дональда Трампа.
Оголошено номінантів на премію Оскар 2017 року

Оголошено номінантів на премію "Оскар" 2017 року 24.01.2017

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" претендує на перемогу в рекордних 14 номінаціях. За звання "Найкращий фільм іноземною мовою" побореться німецька стрічка "Тоні Ердманн". 89-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 26 лютого.
Коментар: Оскар - не Нобелівська премія

Коментар: "Оскар" - не Нобелівська премія 29.02.2016

Про що свідчать премії американської кіноакадемії? Небагато про клас самих кінофільмів, проте дещо про стан світу, вважає кінооглядач Йоахим Кюртен.
Голлівуд, Оскар і расизм: що спільного?

Голлівуд, "Оскар" і расизм: що спільного? 25.02.2016

У відповідь на критику щодо номінації винятково білих акторів на цьогорічного "Оскара" американська кіноакадемія оголосила про реформи. Але - чи достатньо цього?
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