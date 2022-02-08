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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Американська кіноакадемія".
Академія кінематографічних мистецтв і наук відома працює на громадських засадах і відоме передусім завдяки своїй щорічній премії "Оскар". Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук була створена в штаті Каліфорнія 1927 року. Вона працює на громадських засадах. Мета - просування кінематографу. Американська кіноакадемія щорічну вручає престижну кінопремію, відому як "Оскар". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.