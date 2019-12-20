Американка встановила рекорд з тривалості космічних місій серед жінок

Американська астронавтка Крістіна Кох в четвер, 6 лютого, повернулася на Землю з найдовшої космічної місії, коли-небудь виконаної жінкою.

У прямому ефірі російського космічного агентства "Роскосмос" показали, як капсула з Кох, італійським астронавтом Лукою Пармітано і російським космонавтом Олександром Скворцовим приземлилася на засніженому полі в Казахстані у четвер.

Загалом Крістіна Кох провела на Міжнародній космічній станції (МКС) 328 днів, побивши попередній рекорд жіночої космонавтики - 289 днів.

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41-річна інженерка з Мічигану вперше увійшла в історію космосу в жовтні минулого року, коли вона разом з астронавткою Джессікою Меїр завершила перший в історії вихід у відкритий космос, здійснений лише жінками.

Кох піднялася на борт космічної станції в березні минулого року. Її запланована спершу на шість місяців місія була подовжена майже до річного терміну невдовзі після того, як астронавтка опинилася на борту.

У НАСА заявили, що тривале перебування Кох дасть цінну інформацію про довгострокові наслідки космічних подорожей для жіночого організму. Американське космічне агентство планує протягом найближчих десяти років побудувати постійну станцію на поверхні Місяця.

На даний час загальний рекорд за тривалістю польоту в космос утримує радянський і російський космонавт Валерій Поляков, який перебував на борту МКС протягом 437 днів. Астронавт НАСА Скотт Келлі встановив загальний американський рекорд у 2016 році, коли він повернувся з 340-денної подорожі.