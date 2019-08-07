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Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Фото: Harvard University/D. Elmes

Александер Ґерлах

Пропустити розділ Александер Ґерлах: інші публікації

Александер Ґерлах: інші публікації

Пакт у силі: Сі Цзіньпін та Володимир Путін, березень 2022

Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США

Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США

Цього тижня Китай і Росія розпочинають спільні військові навчання. У них та ж сама спільна мета, пише Александер Ґерлах.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти21 грудня 2022 р.
Тим часом Тайвань теж розпочав військові маневри із бойовими стрільбами

Паралелі між Україною і Тайванем очевидні

Паралелі між Україною і Тайванем очевидні

Сценарій нинішньої ескалації навколо Тайваню досить схожий на події перед війною в Україні, вважає Александер Ґерлах.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти10 серпня 2022 р.
Уйгурів у Сіньцзяні утримують у таборах, які критики порівнюють із концентраційними

Етнічний соціалізм Китаю

Етнічний соціалізм Китаю

Брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Александер Ґерлах
Коментар
Політика4 жовтня 2020 р.
Демонстрація в Мюнхені противників карантину, серед учасників - і прихильники теорій змови, 9 травня

Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Чому зараз в часи коронавірусу теорії змови можуть стати небезпечнішими? Александер Ґерлах у коментарі для DW.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Александер Ґерлах
Коментар
Суспільство15 травня 2020 р.
Барак Обама та Дональд Трамп

Що спільного між Трампом та Обамою

Що спільного між Трампом та Обамою

Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Александер Ґерлах
Коментар
Політика28 листопада 2019 р.
Затримання під час протестів за вільні вибори у Москві. 3 серпня 2019

Коментар: Путін - коли президент не хоче бути хорошим

Коментар: Путін - коли президент не хоче бути хорошим

Про якості сучасних правителів розмірковує німецький публіцист Александер Ґерлах.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach
Александер Ґерлах
Коментар
Політика7 серпня 2019 р.
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