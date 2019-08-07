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Фото: Harvard University/D. Elmes
Александер Ґерлах
Пропустити розділ Александер Ґерлах: інші публікації
Александер Ґерлах: інші публікації
Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США
Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США
Цього тижня Китай і Росія розпочинають спільні військові навчання. У них та ж сама спільна мета, пише Александер Ґерлах.
Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти
21.12.2022
21 грудня 2022 р.
Паралелі між Україною і Тайванем очевидні
Паралелі між Україною і Тайванем очевидні
Сценарій нинішньої ескалації навколо Тайваню досить схожий на події перед війною в Україні, вважає Александер Ґерлах.
Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти
10.08.2022
10 серпня 2022 р.
Етнічний соціалізм Китаю
Етнічний соціалізм Китаю
Брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.
Александер Ґерлах
Коментар
Політика
04.10.2020
4 жовтня 2020 р.
Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов
Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов
Чому зараз в часи коронавірусу теорії змови можуть стати небезпечнішими? Александер Ґерлах у коментарі для DW.
Александер Ґерлах
Коментар
Суспільство
15.05.2020
15 травня 2020 р.
Що спільного між Трампом та Обамою
Що спільного між Трампом та Обамою
Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.
Александер Ґерлах
Коментар
Політика
28.11.2019
28 листопада 2019 р.
Коментар: Путін - коли президент не хоче бути хорошим
Коментар: Путін - коли президент не хоче бути хорошим
Про якості сучасних правителів розмірковує німецький публіцист Александер Ґерлах.
Александер Ґерлах
Коментар
Політика
07.08.2019
7 серпня 2019 р.
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