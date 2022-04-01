Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Албанія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Албанія".

Республіка Албанія є державою в Південно-Східній Європі. Столиця – місто Тірана. Кількість населення Албанії становить приблизно 2 мільйона 800 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС 01.04.2022

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.
Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн

Меркель підтвердила інтерес Німеччини і ЄС до балканських країн 14.09.2021

Німецька канцлерка зустрілася з прем'єр-міністрами Албанії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії і Косова. Усі ці країни прагнуть вступити до ЄС.
Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним

Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним 14.09.2021

Під час візиту до Сербії канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала країни Західних Балкан прискорити демократичні реформи. В Албанії пройде її зустріч з главами всіх шести держав регіону.

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) 02.08.2021

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Вода стояла по груди, але ми вижили - висновки після повені століття у ФРН (відео)

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео) 02.08.2021

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
На парламентських виборах в Албанії перемагає керівна партія - екзитпол

На парламентських виборах в Албанії перемагає керівна партія - екзитпол 25.04.2021

За даними екзитполу, найбільше голосів на парламентських виборах у Албанії набирає Соціалістична партія прем'єр-міністра Еді Рами. На другому місці коаліція на чолі з опозиційною Демократичною партією.
Албанія висилає дипломата РФ через порушення антикоронавірусних правил

Албанія висилає дипломата РФ через порушення антикоронавірусних правил 22.01.2021

Російський дипломат багаторазово порушував правила для стримування пандемії COVID-19, заявили в албанському МЗС. Йому наказано покинути країну протягом 72 годин.
МОЗ України додало Болгарію і Албанію до переліку країн червоної зони

МОЗ України додало Болгарію і Албанію до переліку країн "червоної зони" 28.07.2020

Міністерство охорони здоров’я України оновило список іноземних країн з даними щодо кількості активних випадків COVID-19 у них. У країнах "червоної зони" опинилися відкриті для українських туристів Болгарія і Албанія.
У МОЗ України оновили списки країн червоної та зеленої зон

У МОЗ України оновили списки країн "червоної" та "зеленої" зон 17.07.2020

Оновлення пов'язано зі збільшенням критерію кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Відтепер Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія у "зеленій зоні".
Коронавірус: Кабмін змінив показник для визначення країн червоної зони

Коронавірус: Кабмін змінив показник для визначення країн "червоної" зони 15.07.2020

Уряд України підвищив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення. Тепер не потрібно проходити обсервацію при прибутті в Україну, зокрема, з Єгипту чи Албанії.
Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією

Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією 24.03.2020

Дата початку переговорів про вступ балканських країн до блоку поки не призначена. Раніше проти цього виступав президент Франції Еммануель Макрон.
Албанія отримає більше мільярда євро для відновлення після землетрусу

Албанія отримає більше мільярда євро для відновлення після землетрусу 17.02.2020

На відновлення після землетрусу, в якому загинуло понад 50 людей, Албанії буде виділено більше мільярда євро. Прем'єр-міністр Еді Рада заявив, що це набагато більше, ніж очікувалось.

Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами

Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами 05.02.2020

У Єврокомісії представили оновлену методологію розширення ЄС. В разі її затвердження, переговори про вступ можна буде проводити швидше. Для успішних в реформах країн передбачені додаткові бонуси.
Хорватія головуватиме в ЄС під гаслом Сильна Європа в непростому світі

Хорватія головуватиме в ЄС під гаслом "Сильна Європа в непростому світі" 01.01.2020

З 1 січня Хорватія пів року головуватиме в Євросоюзі, а Албанія - рік в ОБСЄ.
Інші статті