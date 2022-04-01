Коронавірус: Кабмін змінив показник для визначення країн "червоної" зони

Уряд України підвищив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення. Тепер не потрібно проходити обсервацію при прибутті в Україну, зокрема, з Єгипту чи Албанії.