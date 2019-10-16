 Албанія та Північна Македонія розчаровані через провал рішення щодо переговорів про вступ до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

Албанія та Північна Македонія розчаровані через провал рішення щодо переговорів про вступ до ЄС

Тірана та Скоп'є розчаровані тим, що лідери країн Євросоюзу не змогли домовитися про початок переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до блоку. Але влада демонструє оптимізм.

Албанія та Македонія розчаровані відсутністю рішення з боку ЄС

Албанія та Македонія розчаровані відсутністю рішення з боку ЄС

В Албанії та Північній Македонії розчаровані тим, що лідери країн-членів Європейського Союзу не змогли досягти єдності щодо початку переговорів про їхній вступ до блоку. Президент Північної Македонії Стево Пендаровський у п'ятницю, 18 жовтня, назвав це наслідком "певних національних інтересів", не вказавши при цьому, хто саме їх просуває, передає агенція dpa.

При цьому сказава, що  сподівається на подальші переговори з країною щодо членства в ЄС. "Ми європейська країна і маємо право бути частиною спільного європейського дому (...) Жодне політичне рішення не є вічним, жодний розвиток не є остаточним", - наголосив президент Північної Македонії. Він попередив, що опозиційні сили захочуть "заробити бали" на розчаруванні через незапрошення країни до переговорів з ЄС про вступ. Тим часом лідер опозиційної македонської партії VMRO-DPMNE Христіан Микоскі вже вимагає відставки прем'єр-міністра країни Зорана Заєва та проведення нових виборів "як логічного наслідку" провалу рішення ЄС. 

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама також розчарований провалом рішення з боку ЄС, однак підтвердив подальші наміри країни прагнути вступу до блоку. "Наступним кроком є продовження судової та виборчої реформ", - наголоси він, додавши, що "мрія про Європу не згасла".

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Французький уряд вважає, що балканські країни провели недостатньо реформ для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Німеччина не погоджується з цією думкою. (16.10.2019)

Албанії та Північній Македонії доведеться почекати на переговори щодо вступу до ЄС. Проти їхнього початку на саміті ЄС виступив Еммануель Макрон. (18.10.2019)

Як повідомлялось, під час саміту 18 жовтня, проти початку переговорного процесу з двома балканськими країнами виступив президент Франції Еммануель Макрон, який наполягає на необхідності реформування процесу прийому нових членів до Євросоюзу. Його підтримали також представники Нідерландів та Данії. Інші країни та єврофункціонери розкритикували це, однак їм не вдалось досягти єдності в цьому питанні. За даними німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), питання про початок переговорного процесу з Тираною та Скоп'є перенесуть на саміт ЄС у Загребі, запланований на початок 2020 року.

Північна Македонія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Раніше початок переговорів блокувала Греція, аж поки в лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Албанія стала кандидаткою у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. 29 травня 2019 року Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Північною Македонією та Албанією про їхній вступ до блоку.

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