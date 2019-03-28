 Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії

Власники акцій німецького агрохімічного концерну Bayer незадоволені роботою його керівництва через судові справи щодо шкідливих гербіцидів та падіння вартості акцій.

Генеральний директор концерну Bayer Вернер Бауманн

Генеральний директор концерну Bayer Вернер Бауманн

Акціонери німецького фармацевтичного та агрохімічного концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії. Під час щорічних загальних зборів, що відбулись у п'ятницю, 26 квітня, у Бонні, 55 відсотків акціонерів компанії проголосували проти ратифікації дій правління, повідомляє агенція dpa. Хоча результати голосування не є обов'язковими для виконання, його наслідки відображають значне зниження довіри до правління, яке минулого року отримало схвалення з боку 97 відсотків акціонерів.

Головні претензії власників Bayer стосуються поглинання концерном американської компанії Monsanto, яке коштувало 63 мільярди доларів, та судових процесів, які зараз відбуваються щодо неї. Зокрема, компанія зазнала поразки у двох судових справах в США, які почали проти неї хворі на рак позивачі. В результаті суди визнали хімікат гліфосат, котрий міститься в гербіцидах компанії Monsanto, значним фактором, що вплинув на розвиток онкологічного захворювання. Рішення судів є прецедентом та відкривають можливості для близько 13 тисяч схожих позовів, що своєю чергою спровокувало падіння вартості акцій концерну.

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Компанія Monsanto програла чергову справу про отруєння гліфосатом і заплатить онкохворому 80,3 мільйона доларів. Рішення суду позначилося на акціях німецького концерну Bayer, котрий є власником Monsanto. (28.03.2019)

У гучному процесі суд підтвердив вердикт щодо провини хімвиробника у захворюванні позивача на рак, але значно зменшив суму штрафної виплати. (23.10.2018)

Голова наглядової ради концерну Вернер Веннінґ (Werner Wenning) раніше вибачився за падіння цін на акції Bayer, тоді як генеральний директор компанії Вернер Бауманн (Werner Baumann) зазначив, що в цій ситуації не було "ніякого прикрашання" і він все одно підтримує угоду щодо купівлі Monsanto. Він також відзначив загальний позитивний результат компанії та наполягав на тому, що гліфосат є безпечним при правильному використанні і не викликає захворювань.

Утім, великі акціонери концерну дорікають керівництву через значні судові витрати. "Керівництво Bayer повністю недооцінило юридичні ризики угоди з Monsanto", - заявив представник фонду Union Investment Янне Вернінґ (Janne Werning). Своєю чергою представник фонду Deutsche Bank DWS Ніколас Губер (Nicolas Huber) назвав ризики "величезними і незліченними".

Засідання акціонерів Bayer відбувалося на тлі протестів. Сотні екологічних активістів та фермерів виступають проти продовження продажу гліфосату.

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Американський легіонер

    Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.

  • Дітер Цетше з Daimler, Гаральд Крюґер з BMW та Маттіас Мюллер з VW під час автосаміту в Мюнхені, 2016

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Авто-трійця

    Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.

  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Володар турбін

    Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.

  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Король аспірину

    Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.

  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі. (17.12.2018)  

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