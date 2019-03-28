Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії

Акціонери німецького фармацевтичного та агрохімічного концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії. Під час щорічних загальних зборів, що відбулись у п'ятницю, 26 квітня, у Бонні, 55 відсотків акціонерів компанії проголосували проти ратифікації дій правління, повідомляє агенція dpa. Хоча результати голосування не є обов'язковими для виконання, його наслідки відображають значне зниження довіри до правління, яке минулого року отримало схвалення з боку 97 відсотків акціонерів.

Головні претензії власників Bayer стосуються поглинання концерном американської компанії Monsanto, яке коштувало 63 мільярди доларів, та судових процесів, які зараз відбуваються щодо неї. Зокрема, компанія зазнала поразки у двох судових справах в США, які почали проти неї хворі на рак позивачі. В результаті суди визнали хімікат гліфосат, котрий міститься в гербіцидах компанії Monsanto, значним фактором, що вплинув на розвиток онкологічного захворювання. Рішення судів є прецедентом та відкривають можливості для близько 13 тисяч схожих позовів, що своєю чергою спровокувало падіння вартості акцій концерну.

Голова наглядової ради концерну Вернер Веннінґ (Werner Wenning) раніше вибачився за падіння цін на акції Bayer, тоді як генеральний директор компанії Вернер Бауманн (Werner Baumann) зазначив, що в цій ситуації не було "ніякого прикрашання" і він все одно підтримує угоду щодо купівлі Monsanto. Він також відзначив загальний позитивний результат компанії та наполягав на тому, що гліфосат є безпечним при правильному використанні і не викликає захворювань.

Утім, великі акціонери концерну дорікають керівництву через значні судові витрати. "Керівництво Bayer повністю недооцінило юридичні ризики угоди з Monsanto", - заявив представник фонду Union Investment Янне Вернінґ (Janne Werning). Своєю чергою представник фонду Deutsche Bank DWS Ніколас Губер (Nicolas Huber) назвав ризики "величезними і незліченними".

Засідання акціонерів Bayer відбувалося на тлі протестів. Сотні екологічних активістів та фермерів виступають проти продовження продажу гліфосату.