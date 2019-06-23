Активіст "Громадянської позиції" помер після побиття поліцейським

Активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарницький помер після побиття поліцейськими у Вінниці. Про у неділю, 23 червня, повідомила партія. "Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України Олександра Комарницького (...) Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян, - побила Сашу до стану, який став смертельним", - йдеться у повідомленні. В партії зазначили, що Олександр Комарницький був побитий через те, що "відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення".

"Громадянська позиція" вимагає покарати вбивць і відправити у відставку керівництво Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. "Від міністра Арсена Авакова, начальника Нацполіції Сергія Князєва ми вимагаємо негайного звільнення керівництва Нацполіціі у Вінницькій області!", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії Анатолій Гриценко.

Конфлікт між поліцією та Комарницьким стався 11 червня у Вінниці. Як повідомила Нацполіція, правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату. Співробітник поліції попросив одного з перехожих, яким виявився Комарницький, бути понятим, але той відмовився, і, за даними поліції, некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт, зазначила Нацполіція. Як повідомила "Громадянська позиція", активіста було госпіталізовано з численними переломами черепа, він перебував у реанімації без ознак свідомості.

За фактом інциденту було призначено службове розслідування. Від виконання службових обов'язків відсторонено підозрюваного та чотирьох керівників поліції Вінниччини. Всі матеріали були передані до Державного бюро розслідувань (ДБР).

22 червня слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у правопорушенні за статтею 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу що супроводжувались насильством).

23 червня суд відправив поліцейського, якого підозрюють у побитті активіста, під цілодобовий домашній арешт .