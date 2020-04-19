Активіст Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку

Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін заявив, що у ніч на четвер, 23 липня, невідомі підпалили його будинок у Києві. "Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав він у соцмережі Facebook.

Шабунін переконаний, що це був підпал, бо, за його словами, проблем із газом у будинку не спостерігалося. "Рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання", - пояснив активіст.

"Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів (...) Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", - заявив Шабунін.

Поліція почала розслідувати інцидент, йдеться в повідомленні відомства. "Повідомлення про те, що горить будинок в селі Гнідин Бориспільського району, надійшло на спецлінію 102 о 4:20. На місце події оперативно прибули рятувальники і працівники місцевого відділу поліції. Пожежу швидко ліквідували. Вогнем частково пошкоджено будинок. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеної перевірки та аналізу всіх зібраних даних найближчим часом буде вирішено питання про правову кваліфікацію.