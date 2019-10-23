Активіста Вонга не допустили до місцевих виборів у Гонконгу

Адміністрація Гонконгу у вівторок, 29 жовтня, виключила кандидатуру активіста-правозахисника Джошуа Вонга зі списку кандидатів, допущених до участі в місцевих виборах, що мають відбутися в листопаді. Сам Вонг піддав це рішення критиці та назвав його актом політичної цензури.

З-поміж понад 1100 осіб, які висунули свої кандидатури, лише Вонга зняли з виборів. Адміністрація обґрунтувала своє рішення тим, що Вонг виступав за право на самовизначення Гонконгу, а самовизначення "або ж підтримка незалежності Гонконгу несумісні з конституційним та правовим статусом особливого регіону", цитує агентство новин dpa.

Нагадаємо, що активіст з часів "революції парасольок" 2014 року є обличчям демократичних сил у Гонконгу, проте не відіграє провідної ролі в цьогорічних протестах, які тривають понад пів року. Утім, його зустріч з міністром закордонних справ ФРН у вересні в Берліні спровокувала гнівну реакцію Пекіна та охолодження німецько-китайських відносин.