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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аксель Фішер".
Німецький політик Аксель Фішер є депутатом Бундестагу, починаючи від 1998 року. Він є членом Християнсько-демократичного союзу. У Парламентській асамблеї Ради Європи він очолює фракцію "Європейської народної партії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.