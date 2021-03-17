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Аксель Фішер

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аксель Фішер".

Німецький політик Аксель Фішер є депутатом Бундестагу, починаючи від 1998 року. Він є членом Християнсько-демократичного союзу. У Парламентській асамблеї Ради Європи він очолює фракцію "Європейської народної партії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Азербайджанська афера: навіщо Баку впливає на німецьких політиків?

"Азербайджанська афера": навіщо Баку впливає на німецьких політиків? 17.03.2021

Кільком депутатам Бундестагу закидають отримання хабарів з Азербайджану в обмін на лобіювання інтересів Баку. Які цілі має клан Алієва в Німеччині?
Депутат Бундестагу від ХДС пішов у відставку через звинувачення в корупції

Депутат Бундестагу від ХДС пішов у відставку через звинувачення в корупції 12.03.2021

Причиною підозр на адресу Марка Гауптманна стало розміщення у його газеті у федеральній землі Тюрингія рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму. Політик відкидає всі звинувачення.
Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви 05.03.2021

Лобізм на користь Азербайджану в ПАРЄ, який закидають німецькому депутату Фішеру, та робота ексголови МЗС Австрії Кнайссль на "Роснефть" серйозно загрожують європейським демократіям, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Доповідач ПАРЄ: Сподіваюся на тиск уряду Трампа для прогресу на Донбасі

Доповідач ПАРЄ: Сподіваюся на тиск уряду Трампа для прогресу на Донбасі 26.01.2017

Чого не вистачає Києву для ефективної боротьби з корупцією, наскільки великою є загроза для свободи слова в Україні та від чого залежить прогрес у мінському процесі, DW розповів доповідач ПАРЄ Аксель Фішер.
Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися

Сесія ПАРЄ: Проросійські лобісти свого не домоглися 14.10.2016

Агресивна політика Росії відносно України й доля делегації Держдуми РФ визначали теми дискусій в Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка завершується 14 жовтня. DW підбиває підсумки.
У ПАРЄ дали оцінку наслідкам російської агресії в Україні

У ПАРЄ дали оцінку наслідкам російської агресії в Україні 12.10.2016

Нестабільна ситуація в країні та масові порушення прав людини на окупованих територіях - такі наслідки політики Кремля в Україні, йдеться у резолюціях ПАРЄ.
Доповідач ПАРЄ Фішер: Міняти правила ПАРЄ заради однієї країни неприйнятно

Доповідач ПАРЄ Фішер: Міняти правила ПАРЄ заради однієї країни неприйнятно 11.10.2016

Чи готові політичні групи ПАРЄ погодитися на зміну регламенту заради повернення російської делегації і чи задоволені в асамблеї ходом реформ в Україні, читайте в інтерв’ю DW з Акселем Фішером.
Доповідачі ПАРЄ: Москва хоче заборонити Меджліс через його непокору

Доповідачі ПАРЄ: Москва хоче заборонити Меджліс через його непокору 14.03.2016

Наміри Росії заборонити діяльність Меджлісу доповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи назвали абсурдними і закликали Москву відмовитися від них.

Відставка Абромавичуса: наслідки для Києва - DW Новини (03.02.2016) 03.02.2016

Через корупційний скандал Україна може втратити підтримку Заходу. Делегат ПАРЄ про перебіг реформ в Україні. Як німці біженців до карнавалу привчали.
Аксель Фішер: у ПАРЄ не забули про Надію Савченко

Аксель Фішер: у ПАРЄ не забули про Надію Савченко 26.01.2016

Новий доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Аксель Фішер про свої плани на посаді, війну на Донбасі та потуги щодо визволення Надії Савченко.
Віце-президент ПАРЄ: Ми не дозволимо Росії на себе тиснути

Віце-президент ПАРЄ: "Ми не дозволимо Росії на себе тиснути" 08.04.2014

Парламентарі Ради Європи планують ввести санкції проти російської делегації. Виключення Росії зі складу організації вважають малоймовірним, розповів DW віце-президент ПАРЄ Аксель Фішер.