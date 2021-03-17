На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аксель Фішер".

Німецький політик Аксель Фішер є депутатом Бундестагу, починаючи від 1998 року. Він є членом Християнсько-демократичного союзу. У Парламентській асамблеї Ради Європи він очолює фракцію "Європейської народної партії". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.