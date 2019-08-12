 Аеропорт Гонконгу відновив роботу після протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

Аеропорт Гонконгу відновив роботу після протестів

В аеропорту Гонконгу відкрито реєстрацію на рейси. У терміналі летовища залишається лише кілька десятків протестувальників. Китай назвав протести в аеропорту "майже терористичними діями".

Міжнародний аеропорт Гонконгу відновив свою роботу

Міжнародний аеропорт Гонконгу відновив свою роботу

Міжнародний аеропорт Гонконгу відновив свою роботу. У середу, 14 серпня, аеропорт приймає і відправляє рейси, котрі були скасовані останніми днями внаслідок протестів, інформує Reuters. Тисячі протестувальників блокували нормальну роботу летовища протягом останніх двох днів. Одягнені у чорне демонстранти намагалися таким яином висловити своє невдоволення діями влади, а також поведінкою співробітників поліції.

Акція в аеропорту тривала чотири дні поспіль. Наразі в аеропорту залишається кілька десятків мітингарів. Стійки реєстрації на рейси відкриті. До них вже вишикувалися черги з сотень пасажирів, котрі змушені були ночувати в аеропорту через неможливість вилетіти напередодні. Оператор аеропорту напередодні отримав проміжне рішення суду, котре дозволяє мітингарям проводити акції протесту лише у визначених для цього місцях, не заважаючи роботі аеропорту.

Внаслідок сутичок протестувальників з поліцією у будівлі аеропорту затримали п'ятьох осіб. Загальна кількість демонстрантів, затриманих правоохоронцями під час масових акцій, перевищує 600 осіб. Відомство у справах Гонконгу держради Китаю засудило протести в аеропорту міста, назвавши їх "майже терористичними діями".

Нагадаємо, що наймасовіші протести в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році тривають з 9 червня. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Протести неодноразово супроводжувалися сутичками між поліцією та мітингарями. Акції продовжилися і після того, як ухвалення спірного законопроєкту призупинили.

DW.COM

В аеропорту Гонконгу сутички між протестувальниками та поліцією

Поліцейські застосували проти мітингарів в аеропорту Гонконгу перцевий спрей. Польоти з та до семимільйонного мегаполісу скасували вже вдруге за два дні. (13.08.2019)  

Аеропорт Гонконгу знову скасовує рейси через акцію протесту

Міжнародний аеропорт Гонконгу другий день поспіль змушений скасувати виліт усіх рейсів через протестувальників. (13.08.2019)  

Протести в Гонконгу: Лам підтримує поліцію, аеропорт відновлює роботу

Аеропорт в Гонконгу поступово відновлює свою роботу після скасування двохсот рейсів напередодні. Глава адміністрації Кері Лам підтримує дії поліції щодо мітингарів. (13.08.2019)  

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