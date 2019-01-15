Адміністрація Трампа обмежила подорожі конгресменів через "шатдаун"

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила членам Конгресу перельоти на літаках, що належать американському уряду або управляються ним, якщо Білий дім не дав дозвіл на це. Про це стало відомо в п'ятницю, 18 січня, з меморандуму адміністративно-бюджетного управління президентської адміністрації.
Цей крок Білого дому свідчить про загострення відносин між гілками влади в США. Напередодні Дональд Трамп через тривале припинення роботи уряду країни ("шатдаун") відклав запланований візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан. Про це рішення Трамп повідомив Пелосі 17 січня в офіційному листі.
Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.
Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість вони готові профінансувати інші захисні заходи на кордоні на 1,3 мільярда доларів.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс