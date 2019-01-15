Адміністрація Трампа обмежила подорожі конгресменів через "шатдаун"

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила членам Конгресу перельоти на літаках, що належать американському уряду або управляються ним, якщо Білий дім не дав дозвіл на це. Про це стало відомо в п'ятницю, 18 січня, з меморандуму адміністративно-бюджетного управління президентської адміністрації.

Цей крок Білого дому свідчить про загострення відносин між гілками влади в США. Напередодні Дональд Трамп через тривале припинення роботи уряду країни ("шатдаун") відклав запланований візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан. Про це рішення Трамп повідомив Пелосі 17 січня в офіційному листі.

Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість вони готові профінансувати інші захисні заходи на кордоні на 1,3 мільярда доларів.