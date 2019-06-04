 Адміністрація президента в Києві - темне минуле будівлі на Банковій | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Адміністрація президента в Києві - темне минуле будівлі на Банковій

Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW.

Адміністрація президента у Києві

Відразу після своєї інавгурації Володимир Зеленський наказав відкрити вулицю Банкову, на якій розташована будівля Адміністрації президента (АП) України, для проходу пішоходів. Упродовж багатьох років ця невеличка вулиця була перекрита металевим парканом з обох боків. Вільно пересуватись нею не могли ані автомобілі, ані пішоходи. Нині ж прохід для пішоходів вільний: туристи фотографуються, демонстранти влаштовують пікети. "Неспокійно тепер тут, приходить хто завгодно", - каже нацгвардієць на КПП.

Вулиця з історією

Сама ж вулиця Банкова є відносно молодою, враховуючи тисячолітню історію Києва. "Вона з'явилася у другій половині 19 століття, - розповідає історик, київський краєзнавець Михайло Кальницький. - До цього тут були угіддя жандармського полку. Потім Олександр II їх подарував генералу Федору Трепову. На всій цій території була його приватна садиба. Але через комерційні інтереси Трепов дозволив через свою садибу пробити вулицю, яку назвали Банковою, на честь розташованої поруч будівлі Київської контори Державного банку".

Будівля, в якій розміщується Адміністрація президента, була зведена на фундаменті споруди, що постала в 70-х роках ХІХ століття

Будівля, в якій розміщується Адміністрація президента, зведена на фундаменті споруди, що постала в 70-х роках ХІХ століття

Нині на цій вулиці височіє п'ятиповерхова монументальна споруда в стилі сталінського ампіру з давньоримською стилізацією. За словами Кальницького, будівля, яка була на цьому місці раніше, спочатку виглядала зовсім інакше. Її звели за проектом київського архітектора Олександра Шіле в 70-х роках 19 століття для приватних потреб відомого київського лікаря Фрідріха Мерінга. Це був приватний будинок у тогочасному стилі українського бароко. Мерінг здавав її  в оренду Київському військовому округу Російської імперії. У 1918 році тут розміщувався Генеральний штаб армії Української Народної Республіки, за часів гетьмана Павла Скоропадського - Генштаб армії Української Держави.

Темне минуле будівлі

У 1936 - 1939 роках будівлю переробили під потреби штабу Київського особливого військового округу. Саме тоді вона набула рис монументальності за шаблонами сталінського ампіру. Від будівлі Мерінга фактично залишився лише фундамент, на якому й звели нові стіни.

Автором нового проекту був харківський архітектор Сергій Григор'єв, а допомагав йому  молодий на той час архітектор Борис Жежерін. "Він креслив архітектурні форми фасаду цієї будівлі. Спершу ця будівля вийшла занизька, і замовник проекту, радянський командарм Йона Якір, образився, що будівля НКВС, де зараз розташований кабмін України, значно вища. Тому проект переробляли. Довелося робити надбудову - портал, щоб будівлі зрівнялися", - згадує Кальницький.

Монументальність сталінської архітектури підкреслювала, що людина лише маленький гвинтик у великій тоталітарній машині

Монументальність сталінської архітектури підкреслювала, що людина лише маленький гвинтик у великій тоталітарній машині

Впадає в око монументальність зведеної нової споруди. "У будівлі потрібно було показати владу над людиною. Тому така монументальність. Пропорції, довжелезні коридори, високі стелі мали працювати психологічно і показувати, що ти маленький гвинтик у великій тоталітарній машині", - пояснює член Національної спілки архітекторів України Костянтин Колесніков.

Стіни півтора метри завтовшки

Під час фашистської окупації Києва на Банковій розташовувалась Київська генеральна округа Райхскомісаріату Україна. Після Другої світової війни в цій будівлі розмістився Центральний комітет Компартії України. Саме тут були кабінети перших секретарів ЦК КПУ Микити Хрущова, Володимира Щербицького та інших. У 1991 році після проголошення незалежності перший президент України Леонід Кравчук розмістив у цій будівлі Адміністрацію президента.

Нині цією будівлею опікується Державне управління стравами. В АП діє режим обмеженого доступу й потрапити в будівлю будь-кому неможливо, хоча в 2015 році на першому й другому поверхах проводилися історичні екскурсії для туристів.

Тепер прохід для пішоходів по вулиці Банковій у Києві вільний

Тепер прохід для пішоходів по вулиці Банковій у Києві вільний

"Там дуже товсті стіни - більше півтора метри завтовшки, які зроблені для убезпечення від бомбардувань, через це дуже поганий мобільний зв'язок", - розповідає гід-екскурсовод Олена Полонська-Садницька, яка проводила екскурсії в будівлі Адміністрації президента. За її словами, нинішній будинок Адміністрації президента України у багатьох українців асоціюється із закритістю влади, таємницями, розправами, кулуарними іграми та корупцією.

Зеленський не перший

Зважаючи на історичний бекграунд цієї будівлі на Банковій, будучи ще кандидатом у президенти, Володимир Зеленський виступив за перенесення Адміністрації президента в сучасний "прозорий офіс". "Ми навіть не хочемо заходити всередину. Це місце заражене темним, негативним минулим", - пояснювала тоді в інтерв'ю The Daily Beast його дружина Олена Зеленська. До речі, Зеленський не оригінальний зі своєю ідеєю вибратися з Банкової. Таке бажання вже висловлювали його попередники Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Однак реалізувати такий переїзд не легко і вкрай дорого хоча б з огляду на урядову інфраструктуру. "В урядовому кварталі все побудовано так, що захищений зв'язок всіх держорганів об'єднаний. Під землею прокладені спеціальні броньовані кабелі. Робити цю інфраструктуру в іншому місці це нереально. А президент же не буде користуватися мобільним", - сказав DW представник відділу організації будівництва апарату Верховної Ради Віктор Яремчук. За його словами, для того, аби написати техніко-економічне обґрунтування та розробити і затвердити всю технічну документацію потрібні роки.

  • Понад 200 занедбаних будівель

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Понад 200 занедбаних будівель

    У Києві, відповідно до Реєстру пам'яток та історії та культури,що склали волонтери, у занедбаному стані перебуває більше двохсот історичних будинків. Попри те, що вони є пам’ятками архітектури, нові власники навмисно доводять їх до руйнувань, аби заволодіти дорогою землею під цими будинками. За останні двадцять років Київ безповоротно втратив сто пам'яток архітектури.

  • Спонтанна пожежа

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Спонтанна" пожежа

    Цю будівлю на Хрещатику було побудовано у 1874 році як готель"Кане". Після Другої світової війни у будинку відкрили Центральний гастроном , який проіснував до 2004 року. Потім землю купило ТОВ "АБ Інвестиції та розвиток" для зведення 10-поверхового торговельного комплексу. Від власника вимагали зберегти фасад. Але тепер внаслідок пожежі будівля вигоріла.

  • Куди не кинься - занедбано

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Куди не кинься - занедбано

    Особняк з XIX століття на Великій Житомирській, 28, де мешкав вчений-мікробіолог Данило Заболотний. Зараз і він у занедбаному стані.

  • Будинок зі зміями

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Будинок зі зміями"

    "Будинок зі зміями" на Великій Житомирській, 32, архітектора Ледоховського. Один із найкрасивіших будинків у Києві, він був збудований на початку 20-го століття. Зараз пам'ятка перебуває в приватних руках і... аварійному стані. Активісти вважають, що власник навмисне домагається руйнування будинку, тому подали до суду, аби скасувати право власності. Перше засідання заплановане на серпень.

  • Будинок на Грушевського, 4б

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Сквот як порятунок

    Будинок на Грушевського, 4б, є прикладом первинної забудови вулиці. На початку 2000-х років фірма "Грааль" виграла конкурс на реконструкцію Європейської площі і почала скуповувати квартири у прилеглих будинках. Згодом фірма отримала дозвіл на знесення цієї будівлі. Та між тим у ньому заснували сквот. Тут працює кілька молодіжних організацій. Вони не збираються віддавати її під знесення.

  • Будинок купця Новікова на Верхньому Валу

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Київський ренесанс"

    Будинок купця Новікова на Подолі - еклектична споруда в стилі "київського ренесансу", споруджена у 1893 році. Перебуває у власності АТЗТ "Консул". Власника зобов'язали провести реконструкцію, але він збанкрутів. Будинок стоїть у занедбаному стані. Київська міська прокуратура минулого року звернулася до Господарського суду міста з позовом щодо повернення будинку у власність територіальної громади.

  • Садиба на Волоській, 5/14

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Садиба на продаж

    Ця садиба на Волоській, 5/14, пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Належала представнику відомої родини підприємців, домовласників Дегтярьових. Зараз будинок руйнується. Ним володіє ТОВ ВКП "Поділ-бізнес". Воно зареєстроване саме в цьому закинутому будинку, тож знайти його представників не можуть навіть правоохоронці, хоча на фасаді висить банер "Продається" з номером телефону.

    Автор: Лілія Гришко


DW.COM

Команда Зеленського шукає приміщення для Адміністрації президента

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського хоче знайти "якийсь нормальний офіс", адже в нинішній будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій "дуже некомфортно". (02.05.2019)  

Керівник "Укрпошти" хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва

"Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві, заявив глава компанії Ігор Смілянський. За його словами, у будівлі може бути розташований, наприклад, готель. (16.05.2019)  

Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

Нові власники старих історичних будівель Києва не хочуть вкладати гроші у їхню реконструкцію. У їхніх планах здебільшого - побудувати на місцях зруйнованих пам’яток висотки чи ТРЦ. (22.06.2017)  

Також за темою

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Volodymyr Selenskyi bei seiner Pressekonferenz

Зеленський прояснив свою позицію щодо можливого дефолту та "Приватбанку" 04.06.2019

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Володимир Зеленський. Він також запевнив, що захищатиме лише інтереси держави у ситуації навколо націоналізації "Приватбанку".

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

Брифінг президента Зеленського: "Перший млинець нанівець" 03.06.2019

Український президент Володимир Зеленський зібрав журналістів на свій перший брифінг в Адміністрації президента, та більшість представників ЗМІ потрапити на нього не змогла. Репортаж DW.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський пропонує Раді відновити покарання за незаконне збагачення 03.06.2019

Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект передбачає конфіскацію "корупційних активів" чиновників. В адміністрації президента повідомили, що намагалися виключити ризики визнання закону неконституційним.

Реклама

Докладно

Пістолет

Як вбивство хлопчика пов'язане з провалом реформи поліції

Арешт підозрюваних, що раніше працювали у ДАІ, досі не знайдена зброя і кадрові зміни - DW підсумувало головні факти.  

Володимир Зеленський

Зеленський прояснив позицію щодо дефолту та "Приватбанку"

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Зеленський.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  