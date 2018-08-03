Адвокат Олега Сенцова заперечив заяву Росії про задовільний стан українця

Стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який уже майже три місяці не припиняє голодування у російській колонії, погіршився. Про це у вівторок, 7 серпня повідомив його адвокат Дмитро Дінзе після відвідання Сенцова, передає видання "Громадське". За його словами, у політв'язня сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Адвокат додав, що режисер відчуває слабкість, у нього погано з серцем. Йому також стало зле через підвищення температури в Лабитнангі, де тримають політв'язня, а він зараз погано переносить спеку.

В інтерв'ю агенції AFP Дінзе додав, що за час голодування Сенцов втратив 30 кілограмів. "Він виглядає погано, але він намагається триматися", - сказав Дінзе. Раніше режисер зростом 1,90 метра важив приблизно 100 кілограмів. Сенцов усвідомлює, що може померти, зазначив адвокат. "Він готовий битися за свою позицію до кінця", - зазначив він.

Тим часом Федеральна служба виконання покарань Росії заперечила погіршення здоров'я Олега Сенцова. "За результатами огляду та обстеження (...) стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний", - йдеться в заяві служби. Адвокат Сенцова наголосив, що не погоджується з таким висновком. "Ні, я не згоден. Його стан поганий", - заявив Дінзе AFP.

За словами Дінзе, Сенцов не планує припиняти голодування, яке він розпочав 14 травня. Режисер також проти переведення його у цивільну лікарню Лабитнангі, оскільки "завідувач реанімаційного відділення агресивно до нього ставиться, і ймовірніше за все, може лише нашкодити йому", повідомив адвокат. Він також проти переведення його у лікарню в інше місце, "оскільки просто не витримає етапування і може померти".

Українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму у 2014 році представники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому РФ півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році в Росії його було засуджено до 20 років позбавлення волі.

Олег Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх українських політв'язнів у Росії. Як відомо, в Європарламенті говорять про понад 70 таких осіб.

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