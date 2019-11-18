 Адвокатка родин Небесної сотні оголосила голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Адвокатка родин Небесної сотні оголосила голодування

Адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.

Євгенія Закревська

Євгенія Закревська (фото з архіву)

Адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська в четвер, 21 листопада, оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.

DW.COM

Правозахисники і родичі загиблих на Євромайдані пікетували офіс президента в Києві з вимогою зупинити саботаж розслідування розстрілів на Євромайдані 2014 року. (08.11.2019)

День свободи і гідності у шосту річницю від початку Євромайдану відбувся в Україні мирно. Кілька тисяч людей зібралося на віче під гаслом "Ми маємо гідність", яке ініціював "Рух опору капітуляції". (22.11.2019)

"Я від сьогодні, коли припинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих, я вам обіцяю", - сказала Закревська в ефірі телеканалу "1+1".

Вона нагадала, що слідство у справах Майдану зупинилося, зокрема через те, що Верховна Рада України не прийняла поправки до закону про Державне бюро розслідувань, не було створено спеціальне управління в ДБР, до якого не перевели слідчих, які працюють з цими справами. Раніше Закревська заявляла, що слідство у справах Майдану зупинилося з 20 листопада на невизначений термін.

Нагадаємо, що 21 листопада під час відзначення річниці початку Революції гідності президент України Володимир Зеленський пообіцяв добитися прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані.

Дивитись відео 05:59

"Мужній пастор Євромайдану": за що німецький священник Ральф Гаска отримав лицарський орден ФРН (21.11.2019)

Аудіо й відео до теми

"Мужній пастор Євромайдану": за що німецький священник Ральф Гаска отримав лицарський орден ФРН (21.11.2019)  

Також за темою

Roman Truba

ДБР створило підрозділ із розслідування "справ Майдану" 18.11.2019

Після того як Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть "справи Майдану" до ДБР, з ними почнуть працювати слідчі бюро, зазначив директор ДБР Роман Труба.

Ukraine Maidan Gedenken mit Präsident Selenskyj

Володимир Зеленський обіцяє прогрес у розслідуванні вбивств на Майдані 21.11.2019

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам героїв Небесної сотні зробити все для отримання результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції гідності.

Ukraine Kiew Protestaktion von Angehörigen der Opder des Euromaidan

Розслідування справ Майдану поховають: у Києві відбулась акція протесту 08.11.2019

Правозахисники і родичі загиблих на Євромайдані пікетували офіс президента в Києві з вимогою зупинити саботаж розслідування розстрілів на Євромайдані 2014 року.

Реклама

Докладно

Український та американський прапори

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва

Через загрозу імпічменту Дональда Трампа Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ.  

Чи справді бюджет-2020 передбачає згортання реформ, як стверджує Петро Порошенко?

Чи передбачає бюджет-2020 згортання реформ? Фактчек DW

Порошенко заявив, що бюджет-2020 скасовує низку важливих реформ, розпочатих його командою. DW перевірила, чи це так.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  