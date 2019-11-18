Адвокатка родин Небесної сотні оголосила голодування

Адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська в четвер, 21 листопада, оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану.

"Я від сьогодні, коли припинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих, я вам обіцяю", - сказала Закревська в ефірі телеканалу "1+1".

Вона нагадала, що слідство у справах Майдану зупинилося, зокрема через те, що Верховна Рада України не прийняла поправки до закону про Державне бюро розслідувань, не було створено спеціальне управління в ДБР, до якого не перевели слідчих, які працюють з цими справами. Раніше Закревська заявляла, що слідство у справах Майдану зупинилося з 20 листопада на невизначений термін.

Нагадаємо, що 21 листопада під час відзначення річниці початку Революції гідності президент України Володимир Зеленський пообіцяв добитися прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані.