Агрохолдинги

Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні

В Україні тривають запеклі дебати щодо створення ринку землі. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW.