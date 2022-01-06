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Агрохолдинги

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "агрохолдинги".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів

Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів 06.01.2022

До кінця карантину підприємства зможуть купувати газ з націнкою не більше 25 відсотків. Однакові пільги отримали і фермерські господарства, і великі агрохолдинги.

Як розкрадають землю в Україні (відео)

Як розкрадають землю в Україні (відео) 16.02.2021

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.
Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні

Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні 13.11.2019

В Україні тривають запеклі дебати щодо створення ринку землі. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW.
Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини

Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини 06.11.2018

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення.
Швейцарія видала Україні підозрюваного у шахрайстві на 800 мільйонів гривень - ГПУ

Швейцарія видала Україні підозрюваного у шахрайстві на 800 мільйонів гривень - ГПУ 05.11.2018

До України зі Швейцарії екстрадували колишнього керівника одного з найбільших аграрних холдингів, якого підозрюють у шахрайстві на 800 мільйонів гривень, повідомили в Генпрокуратурі.
Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві

Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві 12.04.2018

У баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен продається найдорожча вілла Німеччини. Як з'ясувала DW, її власником є українець, який переховується від ошуканих кредиторів і правоохоронних органів.

Український експорт: зерно й олія замість металу

Український експорт: зерно й олія замість металу 26.02.2016

Десятиліттями валюту Україні приносила передусім металургія. Сьогодні зовнішньоторговельний баланс країни рятують агрохолдинги. У сільське господарство знову пішли інвестиції. Утім, поки незначні.
Мораторій на продаж землі: нема нічого більш постійного, ніж тимчасове

Мораторій на продаж землі: нема нічого більш постійного, ніж тимчасове 12.11.2015

В Україні продовжили ще на рік дію мораторію на продаж сільгоспземель. Основний аргумент - селяни не готові до конкуренції на ринку землі. Експерти кажуть, що думкою селян маніпулюють.
Українські агробарони: діти поганого бізнес-клімату

Українські агробарони: діти поганого бізнес-клімату 03.10.2013

Україна поступово повертає собі статус "житниці Європи". Обсяги експорту в аграрному секторі вже вищі, ніж у металургії. Але виграють від цього буму насамперед не прості фермери, а новітні агробарони.
Китайці полюють на українські чорноземи?

Китайці полюють на українські чорноземи? 25.09.2013

Китайська експансія досягла України. КНР хоче орендувати українські чорноземи на вигідних умовах. Чи готові українці ділитися землею?
Кого кредитуватиме земельний банк?

Кого кредитуватиме земельний банк? 16.07.2012

В Україні створили Державний земельний банк, який кредитуватиме селян та управлятиме державними землями. Фермери і експерти сумніваються в ефективності банку.
Аграрний сектор: фахівців багато, але знайти потрібних важко

Аграрний сектор: фахівців багато, але знайти потрібних важко 07.12.2011

Українські агрохолдинги шукають іноземних фахівців, пропонуючи їм чималі зарплати. Керівники сільськогосподарських підприємств кажуть про дефіцит висококваліфікованих українських фахівців.