 ″Агент Кремля″: затриманій у США росіянці висунули нові обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

"Агент Кремля": затриманій у США росіянці висунули нові обвинувачення

Росіянку Марію Бутіну звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації. За новим обвинуваченням їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Марія Бутіна

Марія Бутіна

Велике журі присяжних у вівторок, 17 липня, висунуло друге обвинувачення затриманій в США росіянці Марії Бутіній. Тепер її звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом, повідомляє видання Politico. Слухання у справі Бутіної пройдуть увечері 18 липня в федеральному суді у Вашингтоні.

Прокурорка округу Колумбія Джессі Лью підписала обвинувальний висновок проти Бутіної. У ньому йдеться, що вона не лише діяла у "змові з метою роботи агентом Росії", не поставивши про це до відома американську владу, а й фактично працювала "агентом Кремля" без реєстрації щонайменше з 2015 року і дотепер.

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У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна. (17.07.2018)

29-річної росіянці Марії Бутіній у США пред'явлені звинувачення в спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою російського чиновника. Її адвокат заперечує всі звинувачення. (17.07.2018)

Адвокат Бутіної Роберт Ніл Дрісколл своєчасно не відповів на запит Politico з проханням прокоментувати нове звинувачення, висунуте проти його підзахисної. Раніше він говорив, що Бутіна не прагнула вплинути або підривати принципи і закони США. "Найбільше, чого вона хотіла, - це сприяти поліпшенню взаємин між двома країнами", - запевнив адвокат.

У чому звинувачують Марію Бутіну

Марія Бутіна була затримана у США 16 липня. За першим звинуваченням про змову з метою роботи іноземним агентом їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за фактичну роботу іноземним агентом без реєстрації в США - 10 років позбавлення волі.

За даними ФБР, Бутіна налагоджувала відносини з американськими політиками з метою "встановлення приватних, або як вона називала їх, "обхідних" каналів комунікації". "Ці зв'язки могли бути використані Росією з метою втручання в процес ухвалення рішень в США для просування російських інтересів", - наголошується в судових документах. Крім того, росіянка намагалася проникати в організації, що мають вплив на американську політику, знову ж таки з метою просування інтересів РФ, ідеться в обвинувальному висновку. При цьому дівчина не повідомляла владу США про те, що вона є агентом російського уряду, як того вимагає американське законодавство.

У звинуваченні йдеться, що Марія Бутіна працювала за вказівкою високопосадовця російського уряду, який з квітня 2018 перебуває під санкціями мінфіну США. Хоча ім'я чиновника не називається, найімовірніше, йдеться про заступника голови Центробанку РФ Олександра Торшина. Він підходить під опис, поданий в прес-релізі мін'юсту США, окрім того, Торшин довгий час був безпосереднім начальником Бутіної.

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