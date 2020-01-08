 Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: причини катастрофи з′ясовують | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: причини катастрофи з'ясовують

Посольство України в Ірані повідомило, що, за попередніми даними, причиною катастрофи літака МАУ стала аварія двигуна. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

На місці катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ було знайдено чорну скриньку

На місці катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ було знайдено чорну скриньку

Посольство України в Ірані  вранці у середу, 8 січня,  повідомило на своєму сайті, що за попередньою інформацією, Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна. "Зараз версія теракту виключається", - йдеться у повідомленні. Дещо пізніше цього ж дня повідомлення на сайті посольства було змінено, інформацію про попередню ймовірну причину катастрофи було прибрано. "Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією", - наголосило посольство.

Як повідомлялося, на борту літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс Тегеран-Київ, перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. За даними РНБО, серед жертв - 11 українців. Водночас у німецькому міністерстві закордонних справ заявили, що перевіряють розповсюджену в українських ЗМІ інформацію про загибель у літаку МАУ кількох громадян Німеччини.

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У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку. (08.01.2020)

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти. (25.10.2019)

Знайдено "чорну скриньку"

Державний іранський мовник IRIB повідомив, що рятувальні служби, які працюють на місці трагедії, вже знайшли "чорну скриньку" розбитого літака.

У зв'язку з трагедією український президент Володимир Зеленський перервав візит до Оману і терміново повертається до Києва, повідомила його пресслужба. За словами Зеленського, вже підготовано спеціальні борти для відправлення до Тегерана за тілами загиблих. "Чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту", - написав український президент. Також Зеленський закликав утриматися від поширення неперевірених версій щодо причин трагедії.

"Всі заходи тримаю на особистому контролі", - написав він у Facebook вранці середи, 8 січня.

Також за дорученням Зеленського при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України було утворенно оперативний штаб у зв'язку із катастрофою літака МАУ. "До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Керівництво оперативним штабом за дорученням президента України здійснює секретар РНБО Олексій Данилов", - зазначається у повідомленні пресслужби ради.

Карта з маршрутом польоту літака рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України

За даними авіакомпанії МАУ, літак, що розбився в Ірані, був випущений у 2016 році, його придбали новим у виробника. Літак був справним. "Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці МАУ в соцмережі Facebook.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.

Дивитись відео 00:50

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)

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  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


 

DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)  

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