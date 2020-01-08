Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: причини катастрофи з'ясовують

Посольство України в Ірані вранці у середу, 8 січня, повідомило на своєму сайті, що за попередньою інформацією, Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна. "Зараз версія теракту виключається", - йдеться у повідомленні. Дещо пізніше цього ж дня повідомлення на сайті посольства було змінено, інформацію про попередню ймовірну причину катастрофи було прибрано. "Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією", - наголосило посольство.

Як повідомлялося, на борту літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс Тегеран-Київ, перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. За даними РНБО, серед жертв - 11 українців. Водночас у німецькому міністерстві закордонних справ заявили, що перевіряють розповсюджену в українських ЗМІ інформацію про загибель у літаку МАУ кількох громадян Німеччини.

Знайдено "чорну скриньку"

Державний іранський мовник IRIB повідомив, що рятувальні служби, які працюють на місці трагедії, вже знайшли "чорну скриньку" розбитого літака.

У зв'язку з трагедією український президент Володимир Зеленський перервав візит до Оману і терміново повертається до Києва, повідомила його пресслужба. За словами Зеленського, вже підготовано спеціальні борти для відправлення до Тегерана за тілами загиблих. "Чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту", - написав український президент. Також Зеленський закликав утриматися від поширення неперевірених версій щодо причин трагедії.

"Всі заходи тримаю на особистому контролі", - написав він у Facebook вранці середи, 8 січня.

Також за дорученням Зеленського при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України було утворенно оперативний штаб у зв'язку із катастрофою літака МАУ. "До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Керівництво оперативним штабом за дорученням президента України здійснює секретар РНБО Олексій Данилов", - зазначається у повідомленні пресслужби ради.

За даними авіакомпанії МАУ, літак, що розбився в Ірані, був випущений у 2016 році, його придбали новим у виробника. Літак був справним. "Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці МАУ в соцмережі Facebook.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.

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