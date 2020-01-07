Авіакатастрофа в Ірані: експерт виключає версію збиття літака ракетою

Під час авіакатастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії Україні" в Ірані у середу, 8 січня, загинули 176 осіб, із них - 11 громадян України. Більшість загиблих - громадяни Ірану. В інтерв'ю DW відомий австралійський експерт з питань авіації, головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас прокоментував імовірні причини аварії.

Deutsche Welle: Що на даний момент відомо про цю катастрофу?

Джефрі Томас: Наразі ще дуже мало даних. У нас є відео, відзняте іранським громадянином, коли літак вже злетів. Він був у вогні. Схоже, що стався невеликий вибух, наче спалах перед тим, як літак впав на землю. Після падіння стався вже набагато більший вибух, унаслідок якого, напевно, і загинули всі, хто перебував на борту.

Ресурс трекінгу польотів flightradar24 не показує жодних проблем із траєкторією польоту та набором висоти, і потім раптом інформація про політ обривається. Причина цього, можливо, у вибуху, який стався, імовірно, у кабіні пілота, що і вразило електроніку. На flightradar24 дані часом неповні, тож треба ще дочекатися більших деталей від цього ресурсу. Але, в будь-якому разі, схоже, що таки стався якийсь вибух на борту, зважаючи на те, що можна побачити з відео, яке зробив іранський громадянин.

Ви кажете про вибух. Чи вважаєте Ви, що цей вибух стався саме всередині літака? Бо інцидент трапився саме тоді, коли Іран запускав балістичні ракети по цілях в Іраку.

Так, однак, на мій погляд, цей вибух точно відбувся всередині літака. Це був такий собі невеликий спалах. Під час старту літак світився. Це і привернуло увагу іранського громадянина, який зняв відео. Зазвичай ви бачите сигнальні вогні для навігації, однак небо освітило дуже яскраве світло. Тож мав місце вибух перед падінням на землю. Тому я вважаю, що літак загорівся від чогось. Я не думаю, що це сталося внаслідок ракетного удару, тому що ракета знищила б літак повністю.

Речі загиблих у авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака

Розкажіть, будь ласка, про загальні показники безпеки польоту цього літака i авіакомпанію, яка його обслуговувала.

Модель (Boeing. - Ред.) 737-800 - це частина так званої серії нового покоління - моделі 737-700/800 і 900. Загалом побудували й експлуатують по цілому світу 7000 таких літаків. Ця модель має чудові показники безпеки польотів. Насправді це найбільш надійний літак, який використовується у комерційних рейсах на сьогоднішній день. "Міжнародні авіалінії України" працюють з 1992 року. В авіапарку - 38 літаків, які здійснюють рейси за 88 напрямками у Європі, США, Канаді та на Близькому Сході. Ця авіакомпанія також має чудові показники безпеки і дотримується усіх головних міжнародних правил безпеки. Тож усе покажуть чорні скриньки.