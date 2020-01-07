 Авіакатастрофа в Ірані: експерт виключає версію збиття літака ракетою | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 08.01.2020

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Світ

Авіакатастрофа в Ірані: експерт виключає версію збиття літака ракетою

Австралійський експерт з питань авіації Джефрі Томас в інтерв'ю DW прокоментував імовірні причини авіакатастрофи в Ірані. На його думку, у разі потрапляння в літак ракети вона повністю зруйнувала б його ще в повітрі.

На місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії Україні поблизу Тегерана

На місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії Україні" поблизу Тегерана

Під час авіакатастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії Україні" в Ірані у середу, 8 січня, загинули 176 осіб, із них - 11 громадян України. Більшість загиблих - громадяни Ірану. В інтерв'ю DW відомий австралійський експерт з питань авіації, головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас прокоментував імовірні причини аварії.

Deutsche Welle: Що на даний момент відомо про цю катастрофу?

Джефрі Томас: Наразі ще дуже мало даних. У нас є відео, відзняте іранським громадянином, коли літак вже злетів. Він був у вогні. Схоже, що стався невеликий вибух, наче спалах перед тим, як літак впав на землю. Після падіння стався вже набагато більший вибух, унаслідок якого, напевно, і загинули всі, хто перебував на борту.

Карта з маршрутом польоту літака рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України

Ресурс трекінгу польотів flightradar24 не показує жодних проблем із траєкторією польоту та набором висоти, і потім раптом інформація про політ обривається. Причина цього, можливо, у вибуху, який стався, імовірно, у кабіні пілота, що і вразило електроніку. На flightradar24 дані часом неповні, тож треба ще дочекатися більших деталей від цього ресурсу. Але, в будь-якому разі, схоже, що таки стався якийсь вибух на борту, зважаючи на те, що можна побачити з відео, яке зробив іранський громадянин.

Ви кажете про вибух. Чи вважаєте Ви, що цей вибух стався саме всередині літака? Бо інцидент трапився саме тоді, коли Іран запускав балістичні ракети по цілях в Іраку.

Так, однак, на мій погляд, цей вибух точно відбувся всередині літака. Це був такий собі невеликий спалах. Під час старту літак світився. Це і привернуло увагу іранського громадянина, який зняв відео. Зазвичай ви бачите сигнальні вогні для навігації, однак небо освітило дуже яскраве світло. Тож мав місце вибух перед падінням на землю. Тому я вважаю, що літак загорівся від чогось. Я не думаю, що це сталося внаслідок ракетного удару, тому що ракета знищила б літак повністю.

Речі загиблих у авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака

Речі загиблих у авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака

Розкажіть, будь ласка, про загальні показники безпеки польоту цього літака i авіакомпанію, яка його обслуговувала.

Модель (Boeing. - Ред.) 737-800 - це частина так званої серії нового покоління - моделі 737-700/800 і 900. Загалом побудували й експлуатують по цілому світу 7000 таких літаків. Ця модель має чудові показники безпеки польотів. Насправді це найбільш надійний літак, який використовується у комерційних рейсах на сьогоднішній день. "Міжнародні авіалінії України" працюють з 1992 року. В авіапарку - 38 літаків, які здійснюють рейси за 88 напрямками у Європі, США, Канаді та на Близькому Сході. Ця авіакомпанія також має чудові показники безпеки і дотримується усіх головних міжнародних правил безпеки. Тож усе покажуть чорні скриньки.

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Аудіо й відео до теми

No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)  

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Докладно

На місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії Україні поблизу Тегерана

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