Автосалон у Франкфурті: відвідувачів та учасників все менше

Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні (IAA), який закрився у неділю, 22 вересня, цього року відвідало помітно менше людей, ніж у попередні роки. За підрахунками Спілки автомобільної промисловості (VDA) ФРН, на автомобільні новинки цього року прийшли подивитися лише близько 560 тисяч відвідувачів, повідомила агенція dpa. Для порівняння: два роки тому автосалон зібрав 810 тисяч автомобільних фанатів, а у 2015 році - 932 тисячі.

На відкриття автосалону завітала канцлерка ФРН Анґела Меркель

Цього року від участі у виставці відмовились багато відомих автомобільних виробників з Японії, США, Франції та Італії. Загалом скоротилась цього року і кількість виробників-учасників IAA - з близько тисячі учасників салону у 2017 році цього року їхня кількість знизилася до 838.

Кліматичні активісти біля Франкфуртського автосалону

Франкфуртський автосалон опинився в центрі протестів проти кліматичних змін. 14 вересня кількасот екологічних активістів перекрили головний вхід на виставку. Такими діями вони намагались дати чіткий сигнал проти "руйнівної транспортної системи, яку досі уособлює найбільший у світі автосалон".

BMW Vision M Next на автосалоні у Франкфурті

Поки невідомо, чи відбудеться через два роки у Франкфурті новий автосалон. Президент VDA Бернгард Маттес (Bernhard Mattes) до кінця цього року вирішуватиме питання щодо можливої зміни місця проведення заходу. Після цього організацією автосалону буде займатися хтось інший - під час відкриття виставки Маттес вже оголосив про свою відставку.

Дивитись відео 01:03 Поділитись Без напівоголених моделей: новий "дрес-код" Женевського автосалону (09.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2u3ng Без напівоголених моделей: новий "дрес-код" Женевського автосалону (09.03.2018)