Автосалон у Франкфурті: відвідувачів та учасників все менше

Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні (IAA), який закрився у неділю, 22 вересня, цього року відвідало помітно менше людей, ніж у попередні роки. За підрахунками Спілки автомобільної промисловості (VDA) ФРН, на автомобільні новинки цього року прийшли подивитися лише близько 560 тисяч відвідувачів, повідомила агенція dpa. Для порівняння: два роки тому автосалон зібрав 810 тисяч автомобільних фанатів, а у 2015 році - 932 тисячі.
На відкриття автосалону завітала канцлерка ФРН Анґела Меркель
Цього року від участі у виставці відмовились багато відомих автомобільних виробників з Японії, США, Франції та Італії. Загалом скоротилась цього року і кількість виробників-учасників IAA - з близько тисячі учасників салону у 2017 році цього року їхня кількість знизилася до 838.
Кліматичні активісти біля Франкфуртського автосалону
Франкфуртський автосалон опинився в центрі протестів проти кліматичних змін. 14 вересня кількасот екологічних активістів перекрили головний вхід на виставку. Такими діями вони намагались дати чіткий сигнал проти "руйнівної транспортної системи, яку досі уособлює найбільший у світі автосалон".
BMW Vision M Next на автосалоні у Франкфурті
Поки невідомо, чи відбудеться через два роки у Франкфурті новий автосалон. Президент VDA Бернгард Маттес (Bernhard Mattes) до кінця цього року вирішуватиме питання щодо можливої зміни місця проведення заходу. Після цього організацією автосалону буде займатися хтось інший - під час відкриття виставки Маттес вже оголосив про свою відставку.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Хай живе розетка!
Тепер це не забавка, а одна з основних стратегій німецького автопрому. Volkswagen, BMW і Daimler в один голос заявили, що у найближчі 10-12 років усі їхні моделі матимуть електроверсії. Усі! Плануються мільярдні інвестиції, щоб скласти конкуренцію Tesla та іншим виробникам електрокарів.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Без керма і педалей...
Smart Vision EQ ForTwo вже у недалекому майбутньому стане вашою особистою "маршруткою". Цей безпілотний сіті-кар керується голосовими командами і навіть "розмовляє" зі своїми двома пасажирами та пішоходами. Викликати це футуристичне таксі можна буде за допомогою додатка у смартфоні. Крім того, це авто зможе самостійно їздити на підзарядку.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Хіпі-автобус з майбутнього
Це нове бачення культового серед мандрівників та хіпі Bulli. Концепт I.D. Buzz піде в серію вже у 2022-му році. За словами керівника Volkswagen Маттіаса Мюллера (Matthias Müller), його бренд має вести за собою, а не пасти задніх. Автовиробник збирається вкласти понад 20 мільярдів євро у розвиток електрокарів. Цей ринок стає масовим і це головний сигнал Франкфуртського автосалону.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Новий флагман BMW
Баварці презентувала пафосний кросовер X7. Новинка викликала неоднозначну реакцію серед журналістів та експертів. Одні із захопленням казали: "Вау". Інші розчаровано констатували: "Жах". Зовнішній дизайн нарочито вибивається з загальної концепції бренду. Втім, коли справа дійде до серійного виробництва, швидше за все, з’явиться більше баварської консервативності.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Нащадок "снігової людини"
А от Skoda показала вже серійний кросовер Karoq. У своєму сегменті він має замінити Yeti. "Снігову людину" знімають з конвеєра. Наступник уже не такий дивакуватий зовні і побудований на тій самій модульній платформі MQB, що і VW T-Roc та Seat Atec. Загальнофольксвагенівський тренд переміг. Skoda Karoq продаватиметься в Європі вже з цього року, а до України добереться не раніше наступного.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Golf навшпиньках
Найбільший автовиробник у світі Volkswagen показав свій найменший кросовер T-Roc. У Німеччині базова версія коштуватиме близько 20 тисяч євро. Пропонується двоколірне пофарбування з 10 відтінками для кузова і 4 для даху. Нову модель вже іронічно називають "Golf навшпиньках", але за два роки має з’явитися ще менший кросовер T-Track на основі крихітного хетчбека VW up!
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Один з десяти
А от тюнінг-ательє Brabus не змінює традицій і представило на автосалоні найпотужніший позашляховик з двигуном V12. Під його капотом - 900-сильний агрегат об’ємом 6,3 літра. Цього автомонстра назвали Brabus 900 "One of Ten". Тобто буде випущено лише 10 екземплярів. Кажуть, вартість кожного становитиме 666 тисяч євро. Диявольська сума для диявольської потужності.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Ferrari для "бідних"
Італійці з Маранелло привезли на автосалон новий родстер Ferrari Portofino, названий на честь мальовничого середземноморського містечка. В лінійці бренду він замінить іншу "курортну" модель - California T. Двигун має 600 італійських жеребців і розганяється до сотні за 3,5 секунди. Portofino стане "найдоступнішим" серед суперкарів Ferrari. І ця "доступність" коштує приблизно 200 тисяч євро.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Авто навиворіт
Прозорість і транспарентність - завжди в тренді. Особливо перед виборами. "Прозорі" списки, "прозорі" офіси… А це вже макет "прозорого" електричного кросовера. Видно усю начинку. Але до справжньої прозорості в автопромі ще далеко, що, власне, і показав недавній дизельний скандал.
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Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону
Кінець нафтової ери?
Активісти Greenpeace запевняють, що автопром незабаром докорінно зміниться і не лише завдяки екологічності, а й зміні підходів і традицій. Сучасна молодь дедалі більше відмовляється від власних авто, надаючи перевагу, зокрема каршерінгу. І це не просто мода, а раціональний вибір, особливо у великих містах, де є проблеми з паркуванням.
Автор: Максим Драбок