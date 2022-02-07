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Автомат Калашникова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автомат Калашникова".

Автомат Калашникова було розроблено радянським конструктором Михайлом Калашниковим. Радянська армія взяла цей автомат на озброєння в 1949 році. Нині автомат Калашникова та його модифікації належить до найпоширенішої вогнепальної стрілецької зброї в світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Попит на зброю зріс: як озброюються пересічні українці (відео)

Попит на зброю зріс: як озброюються пересічні українці (відео) 07.02.2022

Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова.

Попит на зброю: через російську загрозу українці купують більше гвинтівок і "калашів" (04.02.2022) 04.02.2022

Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова. Як озброюються пересічні українці і чи допоможуть карабіни на війні?

У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ 15.05.2020

Службовця елітного підрозділу Бундесверу KSK Філіппа Ш. затримали після поліцейського рейду. У його домі знайшли автомат Калашникова, бойові набої й вибухову речовину.

Як російські діти збирають "Калашников" на швидкість (17.03.2020) 17.03.2020

Замість дитячих ігор - збирання зброї на швидкість. Так виглядає дитинство цих шестирічок у Росії. Це частина патріотично-військового виховання від руху "Юнармія".
Ізраїльські військові вбили чотирьох озброєних палестинців

Ізраїльські військові вбили чотирьох озброєних палестинців 10.08.2019

Ізраїльські солдати вбили чотирьох озброєних палестинців на кордоні Сектора Гази. Повідомляється, що палестинці мали при собі автомат Калашникова, переносні ракетні установки і ручні гранати.
MP5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні

MP5 замість Калашникова: німецький виробник не веде жодних переговорів про продаж зброї Україні 26.03.2019

Німецький виробник Heckler & Koch не веде переговорів з Україною, повідомили DW в компанії. Раніше в Нацполіції заявляли про рішення закупити пістолети-кулемети MP5 на заміну автоматам Калашникова та іншій зброї з Росії.
Литва передає Україні зброю, яку більше не використовує

Литва передає Україні зброю, яку більше не використовує 30.11.2017

Київ отримає від Вільнюса понад сім тисяч автоматів Калашникова, а також кулемети, міномети та протитанкову зброю, які не відповідають стандартам НАТО.
Литва передає Україні радянську зброю на два мільйона євро

Литва передає Україні радянську зброю на два мільйона євро 29.11.2017

Литовський уряд вирішив передати Україні автомати Калашникова, кулемети, міномети та інше озброєння радянського виробництва загальною вартістю два мільйони євро.

Коментар: Росія - батьківщина слонів та автомату Калашникова

Коментар: Росія - батьківщина слонів та автомату Калашникова 20.09.2017

У Москві відкрили пам'ятник Михайлові Калашникову й автомату АК-47. Ось як оцінює появу даного монумента письменник Віктор Єрофеєв.
Литва заявила про передачу Україні боєприпасів вперше за два роки

Литва заявила про передачу Україні боєприпасів вперше за два роки 03.09.2016

Литва надіслала Україні 150 тонн боєприпасів. Переважно йдеться про патрони для автоматів Калашникова.
100 доларів за Калаш: наскільки великим є чорний ринок зброї в Україні

100 доларів за "Калаш": наскільки великим є чорний ринок зброї в Україні 08.06.2016

Через конфлікт на Донбасі й без того чималий чорний ринок зброї в Україні набув нових масштабів. DW спробувала з'ясувати, наскільки легко придбати нелегальну зброю в Україні та як вона може потрапити до Європи.
СБУ затримала француза, який планував теракти під час Євро-2016

СБУ затримала француза, який планував теракти під час "Євро-2016" 06.06.2016

За даними СБУ, громадянин Франції планував низку атак під час чемпіонату "Євро-2016". Його затримали з арсеналом отриманої в Україні зброї під час намагання перетнути кордон.
Зброя терористів: чи можна в Німеччині придбати автомат Калашникова?

Зброя терористів: чи можна в Німеччині придбати автомат Калашникова? 04.12.2015

У Німеччині тривають слідчі дії проти особи, яку підозрюють у нелегальній торгівлі зброєю. Їй закидають у тому числі продаж озброєнь, яке використовували терористи в Парижі. Чи можливо у ФРН придбати важку зброю?
Олланд нагородив героїчних пасажирів швидкісного потяга орденом Почесного легіону

Олланд нагородив героїчних пасажирів швидкісного потяга орденом Почесного легіону 24.08.2015

Президент Франції Франсуа Олланд вручив у Парижі чотирьом пасажирам потяга, які роззброїли та знешкодили терориста, орден Почесного легіону.
У США планують виготовляти автомати Калашникова

У США планують виготовляти автомати Калашникова 22.01.2015

Виробник зброї у США планує в майбутньому самостійно виробляти автомати Калашникова. Через санкції США проти Росії американським компаніям не можна імпортувати цю зброю від російського виробника.