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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автомат Калашникова".
Автомат Калашникова було розроблено радянським конструктором Михайлом Калашниковим. Радянська армія взяла цей автомат на озброєння в 1949 році. Нині автомат Калашникова та його модифікації належить до найпоширенішої вогнепальної стрілецької зброї в світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова. Як озброюються пересічні українці і чи допоможуть карабіни на війні?
Німецький виробник Heckler & Koch не веде переговорів з Україною, повідомили DW в компанії. Раніше в Нацполіції заявляли про рішення закупити пістолети-кулемети MP5 на заміну автоматам Калашникова та іншій зброї з Росії.