На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автомат Калашникова".

Автомат Калашникова було розроблено радянським конструктором Михайлом Калашниковим. Радянська армія взяла цей автомат на озброєння в 1949 році. Нині автомат Калашникова та його модифікації належить до найпоширенішої вогнепальної стрілецької зброї в світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.