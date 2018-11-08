Автоконцерни ФРН допоможуть переобладнати старі дизельні авто

Міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) і німецькі автоконцерни досягли компромісу у питанні переоснащення старих дизельних автомобілів, інформує агенція dpa. Німецька автопромисловість зробила дуже великий крок назустріч автовласникам, повідомив Шоєр у четвер, 8 листопада, за результатами перемовин з очільниками найбільших автоконцернів у Берліні.

За словами Шоєра, автомобільні концерни обіцяли надати додаткову фінансову підтримку власникам старих дизельних авто. Однак, фіндопомога буде можлива лише в тих 15 містах Німеччини, де допустимі норми вмісту двоокису азоту в повітрі особливо перевищені. Також її запропонують тим клієнтам, які не скористалися грошовими преміями автоконцернів за обмін автомобіля на екологічно чистішу модель.

Автоконцерни VW і Daimler висловили готовність доплачувати за переобладнання старого двигуна до 3000 євро за автомобіль. Однак, Андреас Шоєр зазначив, що поки не зрозуміло, в які терміни машини можуть бути переобладнані, адже технічна база для здійснення таких робіт поки відсутня.

Натомість автовиробник BMW виступає проти переобладнання старих авто, пише dpa. У концерні вважають, що власників старих автомобілів з дизельним двигуном краще заохочувати до купівлі нових моделей. Водночас BMW повідомив, що має намір за допомогою низки заходів на суму до 3000 євро "забезпечити мобільність" власників машин з екологічним стандартом "Євро-5" з 2020 року.

Як повідомлялося, у четвер адміністративний суд Кельна вирішив, що Кельн і Бонн мають запровадити масштабні заборони на використання дизельних автомобілів старих моделей. Заборона стосуватиметься дизельних авто з екологічними стандартами "Євро-4" і "Євро-5". Мета цих заходів - знизити перевищений рівень двоокису азоту в повітрі цих міст. Раніше суди вже ухвалили аналогічну заборону руху дизельних автомобілів у деяких районах низки німецьких міст.