Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео)

Відповідно до постанови уряду про карантин, в Україні були заборонені регулярні і нерегулярні перевезення більше десяти людей. Відтоді про поїздку з пункту А в пункт Б можна було домовитися лише через сервіс BlaBlaCar або з перевізниками-нелегалами. Водії та власники мікроавтобусів та автобусів, які офіційно здійснюють регулярні приміські та міжміські пасажирські перевезення, вважають, що відновлення автобусного сполучення на тлі послаблення карантину, коли відкриваються торговельні заклади, ресторани, кафе та зони відпочинку, теж абсолютно виправдано. Уряд обіцяє дозволити рух міжміських автобусів з 22 травня. Однак за яких правил та чи надовго?



