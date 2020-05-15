 Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.05.2020

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Політика й суспільство

Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео)

Автобусні перевізники місяць вимагали від влади дозволити пасажирські перевезення. Уряд пообіцяв відкрити міжміські сполучення з 22 травня. За яких правил в умовах карантинних обмежень запрацює транспорт та чи надовго?

Ukraine Sammeltaxi Marschrutka in Kiew (picture-alliance/dpa/H. Wöstmann)

Для українців нарешті відновлять міжміські перевезення?

Відповідно до постанови уряду про карантин, в Україні були заборонені регулярні і нерегулярні перевезення більше десяти людей. Відтоді про поїздку з пункту А в пункт Б можна було домовитися лише через сервіс BlaBlaCar або з перевізниками-нелегалами. Водії та власники мікроавтобусів та автобусів, які офіційно здійснюють регулярні приміські та міжміські пасажирські перевезення, вважають, що відновлення автобусного сполучення на тлі послаблення карантину, коли відкриваються торговельні заклади, ресторани, кафе та зони відпочинку, теж абсолютно виправдано. Уряд обіцяє дозволити рух міжміських автобусів з 22 травня. Однак за яких правил та чи надовго?


 

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